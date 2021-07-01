Назван состав сборной России по греко-римской борьбе на Олимпиаду в Токио

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Стал известен состав сборной России по греко-римской борьбе на летние Олимпийские игры в Токио.
Назван состав сборной России по греко-римской борьбе на Олимпиаду в Токио
  • Reuters

Как сообщил ТАСС главный тренер сборной России Гоги Когуашвили, национальную команду на Олимпийских играх представят Сергей Емелин (до 60 кг), Артём Сурков (до 67 кг), Александр Чехиркин (до 77 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг).

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее был назван состав сборной России по лёгкой атлетике на Олимпиаду в Токио.

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