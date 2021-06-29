Назван состав сборной России по лёгкой атлетике на Олимпиаду в Токио

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) назвала состав национальной команды на летние Олимпийские игры в Токио.
Назван состав сборной России по лёгкой атлетике на Олимпиаду в Токио
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, сборную России представят Михаил Акименко (прыжки в высоту), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Василий Мизинов (ходьба на 20 км), Валерий Пронкин (метание молота), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Эльвира Хасанова (ходьба на 20 км), Илья Шкуренёв (десятиборье) и Сергей Шубенков (110 м с барьерами).

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Путин 30 июня проведёт встречу с российскими олимпийцами.

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