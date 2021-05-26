Стало известно, когда Ефимова присоединится к сборной для подготовки к ОИ в Токио

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, когда Юлия Ефимова присоединится к национальной команде для подготовки к летним Олимпийским играм в Токио.

«К команде на заключительном этапе в Осаке присоединятся Владимир Морозов, Юлия Ефимова, есть ещё вопросы по Анастасии Кирпичниковой и Анне Егоровой», — приводит слова Чепика РИА Новости.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021-й, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее Владимир Сальников высказал мнение, что ОИ в Токио будут очень сложными из-за ограничений.