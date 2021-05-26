Сальников считает, что ОИ в Токио будут очень сложными из-за ограничений

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников поделился ожиданиями от предстоящих летних Олимпийских игр в Токио.

«Мы понимаем, что это будут очень сложные Игры, на них будет множество ограничений. Ребята сейчас на чемпионате Европы их почувствовали на себе, все с пониманием отнеслись и к изоляции, и к отсутствию зрителей. Это был определённый опыт, который поможет и на Олимпийских играх», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021-й, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что генеральный партнёр Игр в Токио призвал правительство Японии отменить Олимпиаду.