Генеральный партнёр Игр в Токио призвал правительство Японии отменить Олимпиаду

Генеральный партнёр летних ОИ-2020 в Токио газета Asahi Shimbun призвала правительство Японии отменить Игры из-за угрозы общественной безопасности и нагрузки на медицинскую систему страны из-за пандемии.

«Мы просим премьер-министра Японии Сугу объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене Игр. Мы далеки от ситуации, в которой каждый может быть уверен, что он будет «в безопасности». К сожалению, это не так», — говорится в статье издания.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт даже в случае режима ЧС в Японии.