Генеральный партнёр Игр в Токио призвал правительство Японии отменить Олимпиаду
- Reuters
«Мы просим премьер-министра Японии Сугу объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене Игр. Мы далеки от ситуации, в которой каждый может быть уверен, что он будет «в безопасности». К сожалению, это не так», — говорится в статье издания.
Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт даже в случае режима ЧС в Японии.