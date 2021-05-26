Генеральный партнёр Игр в Токио призвал правительство Японии отменить Олимпиаду

Короткая ссылка
Генеральный партнёр летних ОИ-2020 в Токио газета Asahi Shimbun призвала правительство Японии отменить Игры из-за угрозы общественной безопасности и нагрузки на медицинскую систему страны из-за пандемии.
Генеральный партнёр Игр в Токио призвал правительство Японии отменить Олимпиаду
  • Reuters

«Мы просим премьер-министра Японии Сугу объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене Игр. Мы далеки от ситуации, в которой каждый может быть уверен, что он будет «в безопасности». К сожалению, это не так», — говорится в статье издания.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт даже в случае режима ЧС в Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить