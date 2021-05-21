Олимпиада в Токио пройдёт даже в случае режима ЧС в Японии

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Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что летние Олимпийские игры в Токио состоятся даже в том случае, если в Японии будет действовать режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Олимпиада в Токио пройдёт даже в случае режима ЧС в Японии
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«Мы успешно провели пять тестовых соревнований в Токио во время режима чрезвычайной ситуации. Все планы по защите и безопасности спортсменов базируются на основе самых худших предполагаемых сценариев развития событий. Олимпиада пройдёт в Токио даже в случае режима ЧС», — цитирует Коутса журналист Мотоко Рич в Twitter.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что глава МОК отложил поездку в Токио из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии.

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