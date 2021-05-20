СМИ: Глава МОК отложил поездку в Токио из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отложил поездку в Токио до 12 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии.

Об этом сообщает Japan Times.

Напомним, что изначально Бах планировал посетить Токио в мае.

Глава МОК должен был принять участие в эстафете олимпийского огня в префектуре Хиросима и встретиться с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

Таким образом, Бах прибудет в Японию за 11 дней до церемонии открытия летних Олимпийских игр 2020 года.

Олимпиада-2020 должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее глава МОК выразил мнение, что более 80% спортсменов будут вакцинированы перед стартом Олимпиады в Токио.