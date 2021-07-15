«Это спланированная акция»: почему пловцов Андрусенко и Кудашева отстранили за неделю до начала Олимпийских игр в Токио

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены FINA за нарушение антидопинговых правил на основании изучения WADA данных московской лаборатории. По словам президента ВФП Владимира Сальникова, речь идёт о «несоответствиях записи системы LIMS» за 2014—2015 годы. Он также пообещал сделать всё возможное ради участия спортсменов в Олимпийских играх. В ОКР же выразили негодование тем фактом, что международная федерация начала разбирательство лишь незадолго до начала ОИ, когда полностью сформированы составы сборных, хотя получила всю информацию ещё в прошлом году. В Госдуме произошедшее назвали «спланированной акцией».

Информация о том, что призёр чемпионатов мира и Европы в эстафетах Вероника Андрусенко и обладатель золотой медали Универсиады-2019 Александр Кудашев временно отстранены от всех соревнований на основании доказательств, представленных WADA и извлечённых ранее из базы данных московской антидопинговой лаборатории, появилась на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA) в среду вечером.

«FINA благодарна WADA за усилия в обеспечении «чистой» конкуренции на Олимпийских играх в Токио. Мы подписали кодекс WADA, а потому быстро и тщательно обработали информацию, полученную в результате работы отдела расследований. FINA по-прежнему полностью привержена защите «чистых» спортсменов и продвижению проведения «чистых» соревнований в Токио», — сказал президент федерации Хусейн Аль-Мусаллам.

Пловцы могут быть не допущены к турниру на основании решения Спортивного арбитражного суда «по итогам любого прошлого или будущего разбирательства, которое остаётся в силе во время указанного соревнования». Впрочем, по информации ТАСС, документы по Андрусенко и Кудашеву уже переданы в CAS.

Оба сохраняют место и в предварительном старт-листе ОИ. Вероника вошла в состав эстафеты 4 х 200 м вольным стилем и заявлена на дистанции 200 м в аналогичной дисциплине. В свою очередь, Алексей должен был выступить на дистанции 200 м баттерфляем. По словам главного тренера сборной России Сергея Чепика, о каких-либо заменах говорить пока рано.

«Большая часть команды сейчас находится во Владивостоке и продолжает подготовку к Олимпийским играм. До Токио осталось совсем немного. По поводу замен ещё рано что-либо комментировать», — приводит слова специалиста ТАСС.

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Андрусенко сообщила, что санкции на неё наложены за нарушения, допущенные в 2014-м и 2015-м.

«Узнала об этом 13-го числа. Я всегда выступала за «чистый» спорт и никогда не нарушала антидопинговые правила. Продолжу готовиться к Олимпиаде, и, надеюсь, моя невиновность будет доказана», — цитирует спортсменку «Р-Спорт».

Кудашев тоже заверил, что никогда не принимал запрещённые препараты и всегда ратовал за «чистый» спорт.

«Сдаю тесты на допинг уже более десяти лет и никогда не был ни в чём замечен. Письмо о моём отстранении стало большой неожиданностью и повергло меня в шок. Верю в положительный исход, поэтому продолжаю подготовку к Олимпиаде», — подчеркнул атлет.

Впрочем, шансы выступить на Играх в Токио у них ещё остаются. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заверил, что будет сделано всё возможное для положительного решения вопроса. В частности, сформирована команда из «ведущих отечественных и иностранных спортивных юристов».

«Вся процедура уже идёт — как только мы получили информацию от FINA, что возможно нарушение и что оно ведёт к временному отстранению… Связи со всеми заинтересованными лицами налажены. Надеемся, вопрос будет решён до старта Олимпиады, всё необходимое уже делается», — подчеркнул функционер.

Также руководитель федерации более подробно объяснил, какие именно нарушения инкриминируются Андрусенко и Кудашеву. По его словам, речь идёт о «несоответствиях записи системы LIMS».

«Это не какое-то свежее нарушение — это давняя история, и обвинения в нарушении связаны с несоответствием данных», — приводит его слова ТАСС.

Между тем Олимпийский комитет России выступил с открытым письмом к FINA, в котором потребовал объяснить, почему ход разбирательству в отношении пловцов был дан чуть больше чем за неделю до начала ОИ, когда оказались полностью сформированы заявки команд. Также организация намерена подать соответствующий запрос в международную федерацию.

«Остаётся только догадываться, что послужило причинами такой задержки — халатность или спланированные действия по лишению Олимпийского комитета России возможности полноценно использовать завоёванные олимпийские лицензии, так как после истечения срока подачи заявок замена спортсменов в финальном списке возможна исключительно по медицинским показаниям», — говорится в заявлении.

В ОКР также напомнили, что WADA после изучения базы данных московской антидопинговой лаборатории публично объявило о формировании дисциплинарных дел в отношении 298 российских спортсменов ещё в апреле прошлого года. Однако о временном отстранении FINA сообщило только сейчас.

В свою очередь, почётный президент комитета Александр Жуков назвал ситуацию «тревожной» и поддержал действия федерации.

Более мягко высказался о произошедшем министр спорта Олег Матыцин. Он также пообещал сделать всё возможное для выступления Андрусенко и Кудашева на ОИ и призвал к «конструктивной коммуникации» с FINA.

«Мы знаем, что руководитель российской федерации плавания Сальников на контакте с вновь избранным президентом международной федерации. Надеемся, вопросы будут решены успешно и наши пловцы примут участие в ОИ», — заверил министр.

В свою очередь, депутат и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала временное отстранение «спланированной акцией». По её мнению, начать разбирательство можно было раньше, но этого сделано не было.

«Уверена, что это спланированная акция… Сделали они всё уже после отбора: отстранили бы их раньше, уже давно бы забыли. Получается, идя на такой шаг в преддверии Олимпиады, они не дают спортсменам шанса сходить в суд и отстоять право участвовать в соревнованиях. Но попробовать, конечно, нужно: мы помним историю с Юлией Ефимовой, когда она успела. Мы же знаем, что многих спортсменов оспорили из тех списков московской лаборатории, поэтому нужно пробовать и сейчас», — приводит слова депутата Sport24.

Согласился с Журовой её коллега, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Почему они раньше-то это не сделали? Ничего общего к спорту здесь нет. К сожалению, у наших пловцов очень мало времени обжаловать данное решение в суде, но попробовать обязательно нужно. Маловероятно, но надо постараться», — отметил Валуев.