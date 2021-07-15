Матыцин высказался об отстранении Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал отстранение российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил.

«Как бы ситуация ни складывалась, необходима юридически основанная позиция. Важным фактором является взаимодействие с Международной федерацией плавания (FINA). Надеемся, что вопросы решатся успешно и Андрусенко и Кудашева примут участие в Олимпийских играх», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, 14 июля FINA временно отстранила Андрусенко и Кудашева на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее Матыцин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в женской олимпийской сборной по регби.