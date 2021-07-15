Матыцин прокомментировал ситуации с коронавирусом в женской олимпийской сборной по регби

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на ситуацию с изолированием женской олимпийской сборной по регби, которая готовится к летним Олимпийским играм в Токио.

«Очень жесткие регламенты, в настоящее время регбистки проходят тесты на коронавирус. Тесты отрицательные. Неожиданностей быть не должно», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что сборная, которая готовится к Олимпийским играм, изолирована на два дня из-за коронавируса у массажиста команды.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее в Федерации регби России рассказали о ситуации с коронавирусом в олимпийской сборной.