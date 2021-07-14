В Федерации регби России рассказали о ситуации с коронавирусом в олимпийской сборной

Пресс-секретарь Федерации регби России Антон Хализов рассказал о ситуации с изолированием женской олимпийской сборной по регби, которая готовится к летним Олимпийским играм в Токио.

«Команду отправили на отдых на два дня, в течение которых будут сдаваться тесты, при отрицательных результатах команда будет допущена до сборов и в дальнейшем допущена до Игр», — цитирует Хализова «Звезда».

Пресс-секретарь ответил, есть ли симптомы коронавируса у членов команды.

«Никаких симптомов, всё хорошо», — сказал он.

Напомним, что в окончательный состав олимпийской сборной России для участия в Олимпийских играх вошли 335 спортсменов.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что женская олимпийская сборная России по регби изолирована на два дня из-за коронавируса у массажиста команды.