В олимпийской сборной России зафиксировали первый случай коронавируса

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Женская олимпийская сборная России по регби, которая готовится к летним Олимпийским играм в Токио, изолирована на два дня из-за коронавируса у массажиста команды.
В олимпийской сборной России зафиксировали первый случай коронавируса
  • РИА Новости

«Коронавирус обнаружили у массажиста, которого увезли в больницу. Команда изолирована на два дня, на протяжении которых будет проходить ежедневные тесты. Если тесты будут отрицательными, то сборную выпустят», — цитирует генерального менеджера национальной команды Алексея Грамотнева «Р-Спорт».

Напомним, что в окончательный состав олимпийской сборной России для участия в Олимпийских играх вошли 335 спортсменов.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.

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