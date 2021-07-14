В олимпийской сборной России зафиксировали первый случай коронавируса
- РИА Новости
«Коронавирус обнаружили у массажиста, которого увезли в больницу. Команда изолирована на два дня, на протяжении которых будет проходить ежедневные тесты. Если тесты будут отрицательными, то сборную выпустят», — цитирует генерального менеджера национальной команды Алексея Грамотнева «Р-Спорт».
Напомним, что в окончательный состав олимпийской сборной России для участия в Олимпийских играх вошли 335 спортсменов.
Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдет с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.