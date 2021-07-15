Чепик рассказал о ситуации в сборной России по плаванию после отстранения Андрусенко и Кудашева

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал о ситуации в команде после отстранения Вероники Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил.

«До Олимпийских игр остаётся чуть больше недели. Основная часть команды находится во Владивостоке, мы полностью сфокусированы на своей подготовке к Играм и должны продолжать работу, несмотря ни на что. Дождёмся решения, обсуждать возможные замены пока рано», — цитирует Чепика РИА Новости.

Напомним, 14 июля FINA временно отстранила Андрусенко и Кудашева на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее Андрусенко заявила, что никогда не нарушала антидопинговые правила.