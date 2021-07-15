Андрусенко: я никогда не нарушала антидопинговые правила

Российская пловчиха Вероника Андрусенко прокомментировала отстранение за нарушение антидопинговых правил.

«Новость об отстранении стала настоящим шоком для меня. 13-го числа мне сообщили, что отстранение связано с 2014 и 2015 годами. Я никогда не нарушала антидопинговые правила. Продолжу готовиться к Олимпийским играм и надеюсь, что моя невиновность будет доказана», — цитирует Андрусенко РИА «Новости».

Напомним, 14 июля FINA временно отстранила Андрусенко и Кудашева на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее Матыцин высказался об отстранении Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил.