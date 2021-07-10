Марихуана, подделка справки об аборте и пропущенные тесты: из-за каких нарушений звёзды спорта не поедут на Олимпиаду

На летних Олимпийских играх в Токио не выступит целый ряд звёзд спорта, которые отбывают наказание за нарушения антидопинговых правил. Американская легкоатлетка Шакарри Ричардсон не попала в сборную из-за того, что её допинг-тест перед главным отборочным стартом дал положительный результат на марихуану, а её соотечественница Брианна Макнил подделала дату в справке о совершённом аборте. Из-за пропусков допинг-тестов Олимпиаду пропустят действующие чемпионы мира в беге Кристиан Коулман из США и Сальва Эйд Насер из Бахрейна.

Бахман Асгари (каратэ)

Иранский каратист Бахман Асгари до последнего момента входил в число участников грядущей Олимпиады в Токио. Он должен был стать одним из десяти спортсменов, которые выступят в весовой категории до 75 кг. Асгари вполне мог бы побороться за медаль — он является действующим чемпионом мира, хотя золото завоевал ещё в 2018 году.

Однако в июле Международная федерация каратэ отстранила Асгари от соревнований на 12 месяцев. Его обвинили в употреблении запрещённого препарата. Иранскому спортсмену должно быть особенно обидно, что Игры пройдут без него, так как это будет единственный шанс для каратистов завоевать олимпийские медали. Уже в 2024 году этот вид единоборств исчезнет из программы.

Олег Верняев (спортивная гимнастика)

Дело украинского гимнаста Олега Верняева пока представляет собой загадку для болельщиков. В январе этого года Международная федерация гимнастики на неопределённый срок отстранила действующего олимпийского чемпиона на брусьях от участия в соревнованиях. Ни организация, ни сам спортсмен с тех пор не прокомментировали обвинения по существу, так как расследование в отношении него продолжается.

За полгода никакой ясности так и не наступило. Очевидно только то, что Верняев не поедет в Токио — его фамилия отсутствует в финальной заявке сборной Украины. А ведь уроженец Донецка рассчитывал не только на медаль на любимых брусьях, но и собирался побороться с россиянами Никитой Нагорным и Артуром Далалояном за награду в многоборье, как это было на последнем чемпионате мира.

Кристиан Коулман (лёгкая атлетика)

Непростые отношения американского спринтера Кристиана Коулмана с антидопинговыми правилами уже давно известны не только любителям лёгкой атлетики. Ещё в 2019 году его пытались дисквалифицировать за три пропущенных теста в течение 12 месяцев, но тогда его адвокатам удалось найти лазейку в правилах. Он избежал наказания и выступил на чемпионате мира в Дохе, где стал лучшим в беге на 100 метров и в эстафете 4×100. Личную дистанцию он пробежал за 9,76 секунды — никто с тех пор так здорово не выступал.

Но затем Коулман снова пропустил визит допинг-офицеров и на этот раз «уложился в срок». Со второй попытки он получил двухлетнюю дисквалификацию и лишился шанса выступить на Олимпиаде в Токио. Позднее американец подал апелляцию и добился сокращения срока, но он всё равно останется дома, пока другие спринтеры будут решать, кто из них сильнейший на данный момент.

Данил Лысенко (лёгкая атлетика)

Дело российского прыгуна в высоту Данила Лысенко уходит корнями в 2018 год. Сначала его не оказалось по адресу, указанному самим спортсменом для взятия внесоревновательных допинг-проб, а затем он и вовсе перестал сообщать о своём местонахождении. В результате у него тоже образовалось три пропуска в течение года, за которые нужно было ответить.

Однако во Всероссийской федерации лёгкой атлетики попытались замять скандал и придумали легенду, что Лысенко не был доступен для тестирования якобы из-за лечения после аварии, для чего были даже подделаны справки. Обман вскрылся, и вместе со спортсменом наказанию подверглась вся федерация с другими легкоатлетами.

Теперь в Токио поедут только десять россиян, получивших нейтральный статус, а сам Лысенко, который в эти дни уже мог бы отбыть стандартную дисквалификацию и вернуться в сборную, не будет выступать до августа 2022 года. Интересно, что на своём последнем старте Лысенко покорил высоту 2,40 м — с тех пор этот результут никто не повторил.

Брианна Макнил (лёгкая атлетика)

Американской легкоатлетке Брианне Макнил не удастся в Токио защитить титул олимпийской чемпионки в барьерном беге на 100 метров. Причиной является её вторая за карьеру дисквалификация, которая завершится только в августе 2025 года, то есть даже после следующих Игр, в Париже.

Макнил уже однажды была наказана после победы в Рио-де-Жанейро — за те же три пропущенных теста. В январе 2020-го она снова не пустила к себе допинг-офицера, указав в качестве причины плохое самочувствие после недавно сделанного аборта. Хотя американке ещё не угрожала дисквалификация, она решила добиться того, чтобы этот пропуск не был засчитан. Она предоставила справку из клиники о проведённой операции, но решила, что в ней была указана неправильная дата, и сама её исправила. Впоследствии Макнил ещё несколько раз редактировала справки, указывая неверное число.

Хотя Макнил не давала повода думать, что применяла запрещённые вещества, её обвинили в фальсификации документов. Спустя почти полтора года разбирательств ей назначили пятилетнюю дисквалификацию. Макнил пыталась оспорить наказание и до апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) даже прошла отбор в сборную США на Игры в Токио, войдя в пятёрку лучших барьеристок сезона. Но в итоге её отстранение всё-таки вступило в силу.

Луво Маньонга (лёгкая атлетика)

Ещё одной звездой лёгкой атлетики, которой не будет на грядущей Олимпиаде, станет южноафриканский прыгун в длину Луво Маньонга. Однажды он уже пропустил главные старты четырёхлетия из-за беспечного отношения к правилам. В 2011 году он заработал первые крупные призовые за свои выступления и пристрастился к метамфетамину. Маньонга старался не употреблять его в период соревнований, но однажды всё-таки сдал положительную допинг-пробу и получил 18-месячную дисквалификацию, а из-за долгого лечения от наркозависимости он не возвращался в спорт вплоть до 2016-го.

Когда Маньонга снова стал выступать, то сразу же оказался в элите прыжков в длину. Он стал серебряным призёром Игр в Рио, а спустя год выиграл чемпионат мира. Его результаты с тех пор слегка ухудшились, но его всё равно можно было считать претендентом на награду в Токио, пока не стало известно, что Маньонга пропустил три допинг-теста. За это нарушение он получил четыре года дисквалификации.

Дильшод Назаров (лёгкая атлетика)

В метании молота среди мужчин на Олимпийских играх будет новый чемпион. Прежний триумфатор, таджикский спортсмен Дильшод Назаров, в Токио не выступит. Он будет отбывать дисквалификацию за употребление 4-хлордегидрометилтестостерона, входящего в список запрещённых веществ.

В довольно стандартной истории про допинг есть один нюанс. Назаров сдал тот самый допинг-тест ещё в 2011 году. С первого раза у него не обнаружили ничего предосудительного, но когда пробу перепроверили, то она всё-таки дала положительный результат. Назарову аннулировали все результаты с августа 2011 года по август 2013 года, а заодно назначили двухлетнюю дисквалификацию, отсчёт которой начался в сентябре 2019-го. Если бы расследование в отношении него началось на несколько месяцев раньше, то Назаров смог бы поехать на свою пятую Олимпиаду.

Сальва Эйд Насер (лёгкая атлетика)

История представительницы Бахрейна нигерийского происхождения Сальвы Эйд Насер во многом повторяет ту, в которую попал Коулман. Весной 2019 года она два раза пропустила допинг-тесты и один раз не сообщила о своём местонахождении. Пока шла проверка на возможное нарушение, Насер выступила в беге на 400 метров на чемпионате мира в Дохе и выиграла его с фантастическим временем 48,14 секунды — лучшим за последние 34 года и третьим в истории женского бега.

Первоначально спортсменку оправдали, так как в пропуске одного теста посчитали виновным допинг-офицера, не приложившего усилий для её поиска. Но затем дело было передано в CAS, и суд всё-таки дисквалифицировал бахрейнскую легкоатлетку на два года, так что в Токио она не выступит. Интересно, что в январе 2020-го Насер снова пропустила внесоревновательное тестирование по весьма неординарной причине — её рейс был отменён, и ей пришлось срочно внести изменения в свои данные, чтобы сообщить о своём местонахождении. Она попросила сделать это своего тренера, но он не прочитал сообщения, потому что спал. К несчастью для бегуньи, именно в тот день её снова захотели проверить на допинг.

Шакарри Ричардсон (лёгкая атлетика)

Американскую спринтершу Шакарри Ричардсон пока сложно отнести к настоящим звёздам спорта, но она определённо должна была ей стать на Олимпийских играх в Токио. В 2021 году она пробежала 100 метров за 10,72 секунды, что стало шестым результатом среди женщин за всю историю, а затем выиграла отбор в сборную США. Популярность Ричардсон, отчасти обусловленная её ярким имиджем, в те дни взлетела до небес.

Также по теме С Ласицкене и Шубенковым, но без Моргунова: кто вошёл в олимпийскую сборную России по лёгкой атлетике В состав сборной России по лёгкой атлетике на Олимпийские игры в Токио вошли десять спортсменов, в том числе Мария Ласицкене и Сергей...

Но вскоре допинг-проба спортсменки дала положительный результат на марихуану. Она оправдывалась тем, что незадолго до отбора на Олимпиаду потеряла мать и с помощью наркотика хотела снять стресс. Ричардсон получила 30-дневную дисквалификацию, которая как раз выпадает на розыгрыш медалей в женской 100-метровке на Играх в Токио.

Теоретически она могла хотя бы выступить в эстафете, но после нарушения антидопинговых правил её не включили в команду, что вызвало бурю возмущения у неё на родине. Это решение раскритиковала даже пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Теперь болельщики массово подписывают петицию за то, чтобы Ричардсон всё-таки поехала на Олимпиаду, и уже собрали больше полумиллиона подписей.

Сунь Ян (плавание)

В плавании главным возмутителем спокойствия давно считается трёхкратный олимпийский чемпион из Китая Сунь Ян. В 2018 году он стал героем скандала, когда во время попытки антидопинговых служб получить анализ крови разбил добытые образцы. Громкое разбирательство первоначально закончилось оправданием спортсмена, благодаря чему он смог выступить на чемпионате мира в 2019 году и завоевать два личных золота. Его победы спровоцировали целую волну протестов среди его соперников.

Вскоре дело Сунь Яна стало разбираться вновь, и тогда CAS всё-таки дисквалифицировал его на восемь лет. Но адвокаты пловца добились ещё одного пересмотра, когда стало известно, что один из судей оставлял в соцсетях расистские комментарии о Китае. Финальная точка была поставлена только в июне 2021-го. Сунь Ян остался признан виновным в нарушении антидопинговых процедур. Его отстранение было сокращено до четырёх лет и трёх месяцев — он сможет выступить на Олимпиаде в Париже, но в Токио ему дорога закрыта.