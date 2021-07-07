Потенциальный рекорд Ромашиной и возвращение Шишкиной и Пацкевич: чего ждать от российских синхронисток на Играх в Токио

ОИ-2020 станут для российских синхронисток уже шестыми, где может быть достигнут абсолютный результат — две золотые медали. В этом случае пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина станет единственной в мире обладательницей семи высших олимпийских наград. Кроме того, в групповой турнир вернутся двукратные чемпионки Игр Александра Пацкевич и Алла Шишкина. Об основных интригах Олимпиады в Токио — в материале RT.

При том, что на триумфальный российский результат в синхронном плавании вот уже третий десяток лет работает достаточно большая команда всевозможных специалистов, на слуху обычно всего две фамилии — Татьяна Покровская и Татьяна Данченко. Первая как главный тренер отвечает за подготовку группы, на плечах второй — ответственность за выступление дуэтов и солисток. Общее количество побед, одержанных подопечными двух Татьян, таково, что мир давно привык: любое место, кроме первого, — для России провал, катастрофа.

Соответственно, после каждого из крупных турниров неизменно поднимается вопрос: возможно ли вообще соперничать с россиянками? Каким образом им удаётся уходить всё дальше и дальше вперёд, из каких «кирпичиков» складывается этот грандиозный успех и почему этим же самым путём не идёт остальной мир?

Выразительным штрихом к пониманию внутренней кухни синхронного плавания стал майский чемпионат Европы, где юная подопечная Данченко, четырёхкратная (в группе) чемпионка мира Варвара Субботина впервые была заявлена в соло и выиграла его. Спортсменка выступала с тяжелейшей для подводной работы травмой — разрывом барабанной перепонки. И, когда я спросила тренера, к чему был нужен этот малообъяснимый с точки здравого смысла подвиг, ведь чемпионат Европы у представителей водных видов спорта вообще не считается слишком значимым турниром, Данченко сказала, что сначала они действительно планировали сняться.

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«Но это было бы рискованно: нам нужно, чтобы Варвару уже сейчас имели в виду как будущего лидера. К тому же украинка — слишком серьёзный соперник, чтобы дать ей возможность забрать на чемпионате Европы обе золотые медали за год до мирового первенства», — объясняла тренер.

Последующая операция окончательно лишила Субботину надежды войти в олимпийскую синхронную группу, а значит, и потенциального звания чемпионки Игр, но сама Варя оставалась оптимисткой.

«Не получилось в этот раз — значит, получится в следующий. Значит, именно так всё должно быть», — говорила Субботина.

Ещё один штрих к вопросу о цене успеха был сделан чемпионкой лондонских Игр Анжеликой Тиманиной. В своё время она завершила карьеру, меньше года не дотянув до Олимпиады в Рио, а спустя некоторое время рассказала о причинах того решения.

«В олимпийской группе-2012 мы с Дашей Коробовой работали платформой — выбрасывали девочку в поддержку. У меня, видимо, очень тонкие руки, и где-то за год или два до Олимпиады я повредила запястья — стёрла хрящи в обеих кистях. А нужно было любой ценой удержаться в основном составе. Это было непросто, потому что перед теми Играми в команду вернулись Ася Давыдова, Настя Ермакова, Эльвира Хасянова и для нас, молодых, оставалось три или четыре места. Помню, мы были на сборе в Туапсе, и я не могла даже чистить зубы — любое движение кистью доставляло дикую боль. Как раз там Татьяна Николаевна мне тогда сказала: «У нас чемпионат мира на носу, потом Олимпиада. Поэтому ты или терпишь, или идёшь в запас», — вспоминала Тиманина.

Возвращение бывших звёзд в олимпийском сезоне «в ту же воду» — отличительная особенность российского синхронного плавания. Так повелось с достаточно давних времён. В этом сезоне в группу вернулись двукратные олимпийские чемпионки Александра Пацкевич и Алла Шишкина, а сама Покровская как-то объяснила: «Я слишком хорошо знаю, что такое для олимпийского чемпиона снова встать в общий строй. И не уважать это не могу».

На самом деле «возвращенки» — это всего лишь ещё один вызов для тренера.

«Сильная сторона Покровской заключается прежде всего в том, что она очень здорово умеет держать дисциплину в группе. А это — ключевой момент. Одно дело держать в узде 14—15-летних детей, и совсем другое, когда ежедневно работаешь со взрослыми девушками, каждая из которых амбициозна, сильна, красива, хочет медалей, денег, любви, замуж, детей — всего сразу. Тренер же должен каждую секунду контролировать эти огнедышащие пасти, и Покровской это удаётся блестяще», — говорила по этому поводу олимпийская чемпионка 2008 года Ольга Кужела.

Сама Татьяна Николаевна не раз подчёркивала, что считает себя профессионалом, который работает с точно такими же профессионалами-спортсменами, поэтому давно уже не реагирует на мелочи типа чужого плохого настроения.

«На каждой тренировке мне нужно добиться определённого результата. Я его и добиваюсь, хотя не всегда это происходит быстро. Понятно, что меня, как любого нормального человека, расстраивает, когда спортсменки на меня дуются. Более того, если я понимаю, что кого-то особенно сильно «обидела» на тренировке, всегда стараюсь найти возможность как-то эту обиду смикшировать. С другой стороны, девчонки ведь прекрасно понимают, что я их веду туда, куда, возможно, не приведёт никто другой. Через боль, через слёзы, через «не хочу», не всегда педагогическими методами, но приведу», — отмечала Покровская.

Могут ли они проиграть? Многие из тех, кто уже завершил карьеру, говорили о том, что о возможном провале накануне ответственного старта в группе так или иначе думают все, а тренеры лишь дополнительно подогревают эти страхи. Постоянно напоминают: мол, ты настолько сегодня плохо работаешь, что завтра тебя обгонит Украина, а послезавтра — Китай. Что сильнейшими нужно чувствовать себя не только в воде, но даже когда просто идёшь по бортику. Что нельзя ни на каком старте позволять себе дать слабину, потому что в этом случае ты подведёшь всю команду, всех тех, чей труд вложен в твой личный результат.

С какой именно программой российские синхронистки будут сражаться в Токио за золотые медали, пока не знает никто, точнее — её никто не видел, и это уже привычная олимпийская традиция. Дело даже не в том, что премьерный показ — это всегда интересно и завораживающе. Есть ещё чисто практическая сторона: если показать программу публике слишком рано, велик риск, что наиболее выигрышные элементы и связки у тебя тут же позаимствуют конкуренты. Так в своё время поступали в синхронном плавании испанки, ещё в большей степени заимствование характерно для Китая. В этой стране много лет работала известная синхронистка советских времён Татьяна Хайцер, и она рассказывала, что копирование российских наработок составляет огромную часть китайских тренировочных методик.

«В умении учиться китайцам нет равных. Придумать что-то своё они не способны в принципе и, похоже, не стремятся к этому. Зато очень хорошо умеют отбирать то, что им нужно. Именно по этой причине, как мне кажется, они посчитали, что «школу» лучше всего брать у русских. Так, как умеют отрабатывать основы техники в России, не умеют нигде. За пять лет своей работы в Китае я безумно устала от ощущения, что из меня постоянно пытаются вытянуть всё, что я знаю и умею. И всё время дают понять, что ты им должен. Это очень тяжело, когда от тебя ждут ответа на все вопросы, главный из которых: «Почему мы не первые и что нужно сделать, чтобы стать первыми?», — вспоминала тренер.

Оппонирует Хайцер Кужела, уже несколько лет работающая со спортсменками Поднебесной.

«Китаянки, как мне кажется, никогда не дотянутся до первого места. Они трудолюбивы, исполнительны, техничны, но какой-то внутренней харизмы, души, чтобы показать свою программу максимально выигрышно, им всё же недостает. Это как в балете: весь мир знает, что русский балет — это прежде всего фантастически красивые ноги. Чуть выше подъём, чуть больше прогиб в коленке, а в целом получается очень красивая линия, которой могут похвастаться далеко не все солистки. Таких девочек в нашем виде спорта берут на заметку, когда они только приходят в бассейн на отбор. Так вот китайское синхронное плавание при всех своих замечательных качествах — это не русский балет...», — заявляла Кужела.

Если группа — это прежде всего синхронность, темп и плотность позиций (плотнее россиянок не работает в воде никто в мире), то дуэт — это прежде всего ноги. Иногда их длина кажется бесконечной: при некоторых элементах спортсменки, находясь вниз головой, выталкивают себя из воды чуть ли не до подмышек.

Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина столько лет доказывали собственную недосягаемость, что вполне могли бы держаться на прежнем багаже ещё один олимпийский цикл, причём с любой из своих прежних программ. Данченко в своё время стала в синхронном плавании основоположницей очень быстрого по темпу резкого стиля, в котором выступал самый первый из дуэтов тренера — Анастасия Ермакова и Анастасия Давыдова. С тех пор миру постоянно предлагалось что-то новое: сумасшедшие винты Натальи Ищенко, близость позиций и невероятная сложность дуэта Ищенко — Ромашина.

Ромашина и Колесниченко добавили ко всему перечисленному невиданную для синхронного плавания скорость передвижения по акватории бассейна. Это не только впечатляет, но и требует огромной выносливости. Ведь за те три минуты, что длится произвольная программа, девушки наматывают гораздо большее количество метров, нежели их соперницы. Обе Светланы выступят в Токио как в дуэте, так и в группе, а вписать в уже сложившийся коллектив двух звёзд, по словам Покровской, отдельная и очень серьёзная задача для тренера.

«Вроде бы приходят уже подготовленные спортсменки, всё умеют, прекрасно работают в синхроне, музыкальны, с полуслова понимают тренера, находятся в прекрасной форме, но группа-то ведь уже сделана, работает в определённом, сложившемся темпе, на какие-то элементы идёт с большей скоростью или с не совсем привычным ритмом. И ты понимаешь, что всё совсем не просто...», — объясняла Покровская.

Впрочем, эту задачу Покровская успешно решает уже шестой олимпийский цикл, а нам предстоит уже менее чем через месяц всё это увидеть: синхронистки начнут соревноваться в Токио в первых числах августа. В числе фаворитов, кроме России — Япония и Украина.