Субботина рассказала, как повредила барабанную перепонку

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Российская синхронистка Варвара Субботина рассказала, как получила надрыв барабанной перепонки, несмотря на него она выступила на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Субботина рассказала, как повредила барабанную перепонку
  • © РИА Новости / Пероттино Джорджио

«По ощущениям сейчас всё гораздо лучше, чем в конце апреля, когда из-за травмы я оказалась вынуждена пропустить этап мировой серии в Казани. Просто щёлкнуло в ухе. Как потом объяснил мой лечащий врач, травма стала следствием воспаления, хотя оно никак себя не проявляло. У меня сильно искривлена носовая перегородка, видимо, из-за этого давление, которое мы испытываем под водой, распределялось неравномерно. Вот перепонка и не выдержала», — рассказала Субботина RT.

Она отметила, что не сразу поняла, что произошло.

«Вылезла из воды, продулась, как мы делаем, когда закладывает уши, и услышала, как в голове всё свистит. Сказала об этом девочкам, они испугались даже больше, чем я сама. Ну а когда я снова влезла в воду и продолжила тренировку, почувствовала, что работать под водой становится всё больнее и больнее. Обратилась к врачу, он сказал, что перепонка сильно растянута», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Субботина победила на чемпионате Европы в одиночной произвольной программе.

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