«Требование прозвучало не вовремя»: российским синхронисткам запретили выступать в Токио в купальниках с медведем

Российским синхронисткам не разрешили выступать на Олимпийских играх в Токио в купальниках с изображением медведя. Также МОК предписал убрать упоминание страны из названия композиции, под которую они собираются выступать. Спортсменки не намерены обжаловать это решение, которое, по словам их тренера Татьяны Данченко, стало совершенно неожиданным.

Санкции в отношении российского спорта, введённые после череды антидопинговых расследований, приняли новую форму. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил сборной по синхронному плаванию выступать в купальниках с изображением медведя. Также спортсменкам не разрешили употреблять слово Russia («Россия») в названии музыкальной композиции, которая сопровождает программу.

О новых требованиях со стороны МОК стало известно всего за три недели до старта летних Олимпийских игр в Токио и за месяц до начала состязаний синхронисток, в которых россиянки традиционно считаются чуть ли не единственными претендентками на золото. По словам Светланы Ромашиной, выступающей в дуэте со Светланой Колесниченко, они будут вынуждены подчиниться этим решениям.

«Мы отправили эскиз купальников на согласование, и нам сказали, что из-за того, что на купальниках есть изображение медведя, их не могут утвердить, так как оно ассоциируется с нашей страной. Пришлось убрать из композиции название страны, которое там звучало на английском языке. Оспаривать не будем: сейчас все силы сосредоточены на подготовке программы», — сказала Ромашина РИА Новости.

В приговоре Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесшего в декабре 2020 года окончательное решение по санкциям, есть упоминание того, что российским спортсменам запрещено использовать на своей форме флаг, национальную эмблему и «другие национальные символы Российской Федерации». Именно этой лазейкой мог воспользоваться МОК, чтобы запретить изображение медведя.

Российский дуэт будет выступать в технической программе под современную обработку «Калинки» в исполнении Little Big. Спортсменкам не запрещали использовать эту композицию, но, по словам Ромашиной, в её полном названии With Russia From Love («С Россией из любви») придётся заменить второе слово многоточием.

Тренер Ромашиной и Колесниченко Татьяна Данченко призналась RT, что новые ограничения со стороны МОК стали для неё сюрпризом. Переделать старые купальники, которые уже почти готовы, будет невозможно, так что спортсменкам придётся заказывать новые.

«Не вспомню, чтобы раньше нам приходилось согласовывать костюмы для выступлений, поэтому требование поменять дизайн купальников прозвучало для нас несколько неожиданно и не сказать чтобы вовремя: костюмы были практически закончены и наша художница Кристина Терентьева даже ушла в отпуск. В связи с тем что дизайн формы нам не утвердили, мы были вынуждены поставить мастера в известность, что нам срочно понадобятся другие костюмы: изменить те, что уже сделаны, технологически невозможно. Соответственно, как только Кристина вернётся из отпуска, она начнёт работать над купальниками по новым эскизам», — рассказала Данченко.

Тренер выразила надежду, что им хватит времени, чтобы всё уладить и подготовить такие купальники, которые не вызовут нареканий со стороны МОК. Также она предложила ещё раз проверить соответствие музыки всем требованиям, чтобы не пришлось менять и её тоже.

«Время на то, чтобы произвести замену, у нас пока есть, и, думаю, больше неожиданностей не окажется: после запрета на костюмы мы на всякий случай запросили у МОК экспертизу по музыкальному сопровождению программ. В этом отношении, к счастью, никаких претензий предъявлено не было», — добавила Данченко.

На это в МОК ответили, что выбор музыки находится в компетенции международных спортивных федераций. Именно они составляют правила и обеспечивают их соблюдение по таким вопросам.

В Международной федерации плавания (FINA) заявили, что вопрос купальников с медведями и музыкального сопровождения программ российских синхронисток не обсуждался. Член технического комитета федерации, трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина призналась, что удивлена последнему решению МОК.

«На уровне технического комитета в FINA такого обсуждения не было, согласования такие не приходили. Решение странное: медведи, в конце концов, живут не только в России — в Канаде, например, в Америке. По меньшей мере всё это странно для меня», — сказала Брусникина.

В похожем ключе высказалась и действующая спортсменка сборной России Алла Шишкина. Она сказала, что команда недовольна запретом на купальники с медведем, однако поделать с этим решением сейчас ничего нельзя.

«Нас это возмутило, когда мы только об этом узнали. Это так странно... Медведь обитает во многих странах, не только в России. Это может быть вообще любой медведь! Гризли, панда и ещё кто угодно... Но именно нашей стране запретили. Мы сейчас не в том положении, чтобы спорить с МОК, что вот мы медведя не уберём. Если они прислали указание убрать, то что делать? Будем ждать тогда, когда с нас снимут все ограничения. Мы в раздевалке повозмущались, и всё. Главное — это выступить хорошо», — сказала Шишкина «Спорт-Экспрессу».

Ромашина и Колесниченко будут бороться за олимпийские медали среди дуэтов со 2 по 4 августа. Через день они примут участие в соревнованиях групп, которые завершатся 7-го числа. Российские синхронистки неизменно выигрывают золото на всех Олимпийских играх с 2000 года. У Ромашиной в Токио будет шанс стать семикратной чемпионкой соревнований.