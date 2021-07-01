Российским синхронисткам запретили выступать в купальниках с медведем на Олимпиаде в Токио

Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, которая выступает в дуэте со Светланой Колесниченко, рассказала, что сборная России по синхронному плаванию не сможет выступать в купальниках с изображением медведя на летних Олимпийских играх в Токио.

«В связи с ограничениями произошли некоторые изменения. Пришлось убрать из композиции название России, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников, на которых был нарисован медведь», — цитирует Ромашину ТАСС.

При этом спортсменка отметила, что технические элементы программы не изменятся.

«Мы готовы ко всему», — подытожила она.

Напомним, российским спортсменам из-за санкций Всемирного антидопингового агентства запрещено демонстрировать государственную символику. На Олимпийских играх они будут представлять команду Олимпийского комитета России.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее был назван состав сборной России по синхронному плаванию на Олимпиаду в Токио.