Золото со второй попытки: синхронистки Ромашина и Колесниченко одержали две победы на ЧЕ по водным видам спорта

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко одержали победу среди дуэтов в технической программе. Их состязания должны были состояться тремя днями ранее, но были отменены из-за проблем с подводным динамиком. При этом вчера вместе с другими россиянками они выиграли золото в групповых упражнениях.

Одно золото за два выступления

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали чемпионками Европы среди дуэтов в технической программе. Путь к очередному золоту для обеих девушек оказался более длинным, чем они предполагали — вместо того, чтобы открыть соревнования в Будапеште победой, они вынуждены были ждать три дня, прежде чем подняться на высшую ступень пьедестала почёта.

Перекраивать расписание первенства Европы и заново проводить финал пришлось из-за технических неполадок. Подводный динамик в бассейне «Дунай-Арены» барахлил и иногда выключался, на что неоднократно жаловались спортсмены и тренеры ещё до старта. Организаторы поначалу решили не переносить финал в технической программе, но после жалоб нескольких спортсменок всё же сдвинули его на утро четверга, заменив предварительные соревнования групп.

Российские спортсменки оказались в числе тех, по кому решение организаторов ударило больнее всего. Ромашина и Колесниченко успели продемонстрировать свою программу под песню «Калинка» в интерпретации Little Big. Она уже принесла им победу на этапе Мировой серии и с ней же девушки полетят на Олимпийские игры в Токио. Синхронистки получили высокие 95,4953 балла и уверенно лидировали, когда узнали, что их усилия не принесут никакого результата. Ромашина в Instagram заявила, что дуэту теперь будет ещё труднее одержать победу, но повлиять на ситуацию было нельзя.

Правда, в итоге перенос соревнований пошёл россиянкам только на пользу. За три дня они сумели исправить те мелкие недочёты, которые заметили судьи во время первой попытки, и во второй раз выступили ещё лучше. За потрясающую и динамичную программу, во время которой Ромашина и Колесниченко смело выполняли элементы в считанных сантиметрах друг от друга, они получили уже 96,2904 балла — скачок составил почти восемь десятых. Россиянки заработали даже больше, чем в Казани на этапе Мировой серии.

Само собой, конкуренцию им составить никто не смог. Второе место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук, набравшие 92,6862 балла. Бронзу довольно неожиданно выиграли греческие сёстры Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри, представляющие Австрию. С результатом 89,4592 они выиграли для своей страны первые медали чемпионата Европы в синхронном плавании с 1987 года.

Для Колесниченко это золото, отложенное на три дня, стало десятым за время выступлений на первенствах Европы. Ромашина и вовсе стала 12-кратной чемпионкой Европы. Она призналась, что из всех завоёванных ранее наград эта будет для неё самой памятной.

«Каждая медаль важна. Могу сказать, что помню все медали, но с этой будут связаны особенные воспоминания, её запомню точно из-за того, как мы её завоевали — после проблем с музыкой... Сегодня есть повод порадоваться, но ещё предстоит много работать над нюансами, всегда есть что исправить», — цитирует синхронистку РИА Новости.

Победа после замены

Накануне Ромашина и Колесниченко уже открыли счёт своим победам в Будапеште. В среду они вместе с другими российскими девушками выиграли золото в соревнованиях среди групп в технической программе. Эти медали тоже дались команде совсем не так просто, как могло бы показаться со стороны.

Первоначально в составе группы должна была выступить двукратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич. В 2017 году она ушла из спорта и вернулась в сборную спустя два года ради Олимпиады в Токио, успев пока выступить только на этапе Мировой серии. Однако в Будапеште 32-летнюю спортсменку ждало разочарование — после первой же тренировки Пацкевич почувствовала себя плохо, и ей понадобилась замена.

Её место заняла Вероника Калинина. У запасной спортсменки было всего три дня, чтобы подготовиться к выступлению. Заменить Пацкевич было особенно сложно, так как именно ей нужно было вместе с Аллой Шишкиной исполнить поддержку для Марии Шурочкиной в начале программы.

Но для российских синхронисток и эта неприятность не стала непреодолимой преградой на пути к победе. Они выступили с программой «Кадриль» и получили за неё 95,6705 балла. Серебро досталось украинским девушкам, а бронза — испанкам во главе с Оной Карбонель, завоевавшей свою 12-ю медаль чемпионата Европы — её первое появление на пьедестале почёта датируется 2008 годом.

Главный тренер сборной России Татьяна Покровская отметила, что участие в этих соревнованиях должно будет помочь синхронисткам так же удачно выступить на Олимпиаде в Токио. Там они постараются сделать золотой дубль в шестой раз подряд.

«Я очень довольна, что этот старт у нас был. Каждое соревнование вносит какие-то свои коррективы, особенно важен этот момент перед Олимпийскими играми. Девчонки приобретают на соревнованиях уверенность в себе. Испытали на себе противокоронавирусные меры. Теперь нужно сдавать тесты и на въезде, несмотря на то что есть и вакцинированные», — сказала Покровская в интервью «Р-спорт».

В других групповых упражнениях российские синхронистки выступать в Будапеште не будут. За медали сразятся только дуэты Ромашиной с Колесниченко и Александра Мальцева с Олесей Платоновой, которым предстоит представить свои произвольные программы.