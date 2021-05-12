Субботина рассказала, сколько отмывала голову в отеле из-за отсутствия душевых в бассейне

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Российская синхронистка Варвара Субботина назвала своё самое сильное впечатление нынешнего соревновательного сезона.
Субботина рассказала, сколько отмывала голову в отеле из-за отсутствия душевых в бассейне
  • © РИА Новости / Пероттино Джорджио

«Это условия, в которых мы сейчас оказались в Будапеште. У меня, например, до вылета в Москву ещё три дня, но я даже выйти никуда не могу. Максимум — в автобус, который курсирует между отелем и бассейном. Плюс для меня было большим удивлением, что в бассейне не работают душевые. Вот это вообще ужас ужасный, особенно для синхронисток», — рассказала Субботина RT.

Она отметила, что после своего финального выступления полтора часа отмывала голову от желатина, который за время, прошедшее с момента окончания соревнований, схватился на голове такой плотной коркой, что даже ногти не помогали.

«Отмываться прямо в бассейне? После первого выступления я примерно так и сделала. Долго отколупывалась, чтобы желатин размяк, ногтями его с волос отскребла, потом быстренько приехала в отель и отмылась за 15 минут. А вот после финала не получилось: пока все выступать закончили, пока ждали награждения… Стояла на пьедестале и думала: «Что же теперь с головой-то будет?» — добавила спортсменка.

Ранее Субботина поделилась мнением об украинке Марте Фединой, победившей в одиночной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

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