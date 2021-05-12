«Ни одного шанса на быстрое восстановление у меня нет»: Субботина о своей победе в соло на ЧЕ и пропуске Игр в Токио

Варвара Субботина одержала свою первую сольную победу на чемпионате Европы по синхронному плаванию, с запасом став лучшей в произвольной программе. Четырёхкратная чемпионка мира добилась успеха, несмотря на травму барабанной перепонки. В интервью RT спортсменка рассказала о причинах, вынуждающих её закончить сезон сразу после старта, вспомнила свой дебют на взрослом уровне и призналась, что не жалеет о потерянной возможности поехать на Олимпиаду.

— Ваш тренер Татьяна Данченко рассказала о том, что выступать вам пришлось с надрывом барабанной перепонки. Было очень больно?

— Нет. По ощущениям, сейчас всё гораздо лучше, чем в конце апреля, когда из-за травмы я оказалась вынуждена пропустить этап Мировой серии в Казани.

— Как это случилось?

— Просто щёлкнуло в ухе. Как потом объяснил мой лечащий врач, травма стала следствием воспаления, хотя оно никак себя не проявляло. У меня сильно искривлена носовая перегородка, видимо, из-за этого давление, которое мы испытываем под водой, распределялось неравномерно. Вот перепонка и не выдержала. Сначала я, правда, этого не поняла. Вылезла из воды, продулась, как мы делаем, когда закладывает уши, и услышала, как в голове всё свистит. Сказала об этом девочкам, они испугались даже больше, чем я сама. Ну а когда я снова влезла в воду и продолжила тренировку, почувствовала, что работать под водой становится всё больнее и больнее. Обратилась к врачу, он сказал, что перепонка сильно растянута.

— Не было мыслей вообще прекратить тренировки?

— А как? У нас Мировая серия, нужно было готовиться. Просто ухо всё равно не выдержало — за день до начала соревнований в Казани произошёл надрыв, и стало понятно, что я не могу выполнить ни одного элемента: с «винтов» падаю, потому что кружится голова, встать на «барракуду» не могу из-за сильной боли, хотя на этом элементе глубина погружения не слишком большая.

— И тренеры решили вообще снять вас с соревнований?

— Да. Спустя неделю я снова попробовала тренироваться, и произошёл новый надрыв. Вот тогда уже врачи поставили меня перед выбором: либо спорт и перспектива полной потери слуха, либо здоровье. Я поняла, что не готова остаться глухой.

— И поехали на чемпионат Европы выигрывать первую сольную золотую медаль?

— Ну-у… У меня была истерика, если честно. Из Казани я ехала домой на поезде, поскольку с надрывом барабанной перепонки летать крайне не рекомендуется. Уже в Москве Татьяна Евгеньевна (Данченко. — RT) сказала мне, что будем переделывать произвольную программу, чтобы я могла с ней выступить. Убрали все погружения, так что работать стало достаточно безопасно. Хотя в Будапеште было сильно не по себе. В предварительных соревнованиях, когда подошла моя очередь выступать, судья говорит: «Go!» А я стою и понимаю, что мне страшно выходить на бортик. Всё-таки два года без столь крупных соревнований — это очень много.

— Решение выступать в Будапеште принимали вы или тренеры?

— Меня поставили перед фактом. Хотя я и сама понимала, что столько времени готовиться к этому старту и пропустить его было бы совсем неправильно. Тренировалась я, правда, в совсем облегчённом режиме: плавала всего два часа в день с минимальной нагрузкой. Остальное дорабатывала в зале.

— Светлана Ромашина рассказывала мне о том, что испытывала панический страх от одной только мысли, что ей предстоит сменить в соло великую Наталью Ищенко.

— Я хорошо это помню. Мы вместе тренировались в бассейне «Труд» и Света очень часто плакала по этому поводу. Это действительно очень страшно. Я испытывала очень схожие чувства, когда впервые должна была выступить в соло на Мировой серии в 2018-м. Страшно выйти и выглядеть недостаточно хорошо, страшно, что тебя начнут сравнивать…

— Кого вам сильнее хотелось копировать в начале собственной карьеры — Ромашину или Ищенко?

— У нас так поставлен процесс, что о копировании речь вообще не идёт. Татьяна Евгеньевна с самого начала старается вытянуть из спортсмена максимум его собственной индивидуальности. Придумать что-то такое, чего раньше не делал никто. И я не была исключением.

— Марта Федина, которая выиграла в Будапеште техническую программу, — сильный соперник?

— Да, серьёзный.

— В чём, на ваш взгляд, её самый большой плюс?

— У неё потрясающие руки, поющие. Марта вообще очень артистична. Отыгрывает программу лицом и руками, как никто.

— И даже лучше вас?

— Над лицом мне ещё много нужно работать. Оно у меня временами «детское» — не всегда передаёт ту эмоцию, которая заложена в программе.

— Как в синхронном плавании происходит работа над лицом?

— Встаёшь перед зеркалом, надеваешь зажим и…

— Как быстро может теперь произойти ваше возвращение в группу?

— Нынешний сезон для меня закончен. Я возвращаюсь в Москву, ложусь в больницу. На 20 мая у меня назначена операция по исправлению носовой перегородки. Если в ухе осталась вода, значит, будут делать проколы и её откачивать. Ни одного шанса на быстрое восстановление у меня нет: после операции я буду должна провести минимум полтора месяца без каких бы то ни было нагрузок, а девочки в это время уже будут находиться на заключительном сборе в Улан-Удэ.

— Насколько велики были ваши шансы на поездку в Токио, если бы травмы не случилось?

— К сожалению, она случилась, и это стало окончательной точкой в плане моих надежд. Естественно, я расстроилась, плакала, было очень обидно, но сейчас я смотрю на ситуацию так: не получилось в этот раз — значит, получится в следующий. Значит, именно так всё должно быть.

— Кто заменит вас в сборной, уже знаете?

— Так неправильно ставить вопрос. К Играм в Токио в группу вернулись двукратные олимпийские чемпионки Саша Пацкевич и Алла Шишкина, они усилили основной состав, и для молодых спортсменок оставалось одно вакантное место, за которое я боролась ещё с двумя девочками. Но обстоятельства сложились не в мою пользу.

— Самое сильное впечатление нынешнего сезона назовёте?

— Это условия, в которых мы сейчас оказались в Будапеште. У меня, например, до вылета в Москву ещё три дня, но я даже выйти никуда не могу. Максимум — в автобус, который курсирует между отелем и бассейном. Плюс для меня было большим удивлением, что в бассейне не работают душевые.

Вот это вообще ужас ужасный, особенно для синхронисток. После своего финального выступления я полтора часа отмывала голову от желатина: за то время, что прошло с момента окончания соревнований, он схватился на голове такой плотной коркой, что даже ногти не помогали.

— Хоть прямо в бассейне отмывайся.

— После первого выступления я примерно так и сделала. Долго откупывалась, чтобы желатин размяк, ногтями его с волос отскребла, потом быстренько приехала в отель и отмылась за 15 минут. А вот после финала не получилось: пока все выступать закончили, пока ждали награждения… Стояла на пьедестале и думала: «Что же теперь с головой-то будет?»