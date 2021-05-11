Проблемы с динамиками, выбор Субботиной и золото в миксте: чем запомнился старт турнира по синхронному плаванию на ЧЕ

В Будапеште стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе в соревнованиях микст-дуэтов. Варвара Субботина стала первой в предварительном произвольном соло, но приняла решение сняться с технической программы из-за надрыва барабанной перепонки. В соревнованиях дуэтов лидировали Светлана Ромашина и Светлана Колесникова, однако финал был перенесён на среду из-за неисправности подводного динамика.

Первые два дня чемпионата Европы принесли российской сборной по синхронному плаванию золотую медаль в технической микст-дисциплине и в очередной раз убедили мир в том, что встать вровень с Россией в этом виде спорта пока не способна никакая другая страна.

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали первыми, кто примерил золотые медали чемпионата Европы — 2021. Они выиграли у своих ближайших преследователей испанцев почти семь баллов, что автоматически отменило все разговоры о какой бы то ни было конкуренции. Дуэтов в Будапеште было всего четыре, и в этом, собственно, кроется ответ на вопрос, почему для представителей этой синхронной дисциплины никак не наступит светлое олимпийское будущее. Уже известно, что её не будет в программе Игр-2024, то есть даже в самом благоприятном случае синхронный микст может стать олимпийским только через семь лет. Пока же максимум, на что могут рассчитывать сильнейшие, — это награды мировых и европейских первенств.

Любопытно, что Мальцев, который приехал в Будапешт в ранге четырёхкратного чемпиона мира, завоёвывал свои высшие награды с тремя разными партнёршами — Дариной Валитовой, Микаэлой Каланчой и Гурбанбердиевой. В феврале прошлого года атлет объявил, что намеревается в очередной раз сменить партнёршу в связи с тем, что Майя получила довольно серьёзную травму и была вынуждена повторно прооперировать плечо. Но случилась пандемия, которая повлекла за собой отмену всех стартов на неопределённый срок, а к нынешнему сезону Гурбанбердиева успела восстановиться. Каких усилий это ей стоило, словами не передать, но в синхронном плавании вообще мало что можно передать словами.

Догадаться о том, что российские синхронистки способны испытывать какие-либо сложности, бывает крайне сложно. Проблемы остаются под водой, как большая часть айсберга. На виду — прекрасные программы и цифры в протоколе: 6,93 преимущества Мальцева — Гурбанбердиевой в технике микст-дуэтов, 3,37, выигранные Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко в предварительном произвольном прогоне, 2,83 — в пользу Варвары Субботиной в предварительном произвольном соло.

А вот в техническом соло Субботиной в стартовом протоколе не оказалось, благодаря чему первую в истории личную победу одержала спортсменка, выступающая под украинским флагом, — Марта Федина.

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Причиной внезапного отсутствия российской спортсменки в списке участниц первого из двух сольных финалов стала одна из самых неприятных травм — надрыв барабанной перепонки. С таким повреждением в синхронном плавании становится крайне проблематично уходить на глубину: от постоянного давления в ухе могут начаться необратимые процессы, вплоть до полной потери слуха. И если в произвольной программе глубину погружения спортсмен может корректировать, то в технической есть перечень элементов, исполнение которых требует полного вертикального погружения. Поэтому было решено не рисковать и принести технический вид в жертву.

С точки зрения «рядового болельщика» было бы, наверное, гуманнее вообще снять Варвару с чемпионата Европы. Но синхронное плавание — такой вид, где топ-атлеты и их наставники просто обязаны просчитывать все свои действия на много ходов вперёд. Иногда бывает достаточно ненадолго исчезнуть из вида, чтобы никогда больше не вернуться на прежние позиции. Тем более опасно это сейчас, за год до очередного чемпионата мира, и особенно — для Субботиной, поскольку в её активе пока ещё нет ни одной высшей награды, выигранной на крупных чемпионатах в сольных дисциплинах.

Тренер синхронистки Татьяна Данченко коротко прокомментировала ситуацию.

«Травма случилась у Субботиной в конце апреля, вариант подготовить ей на смену какую-то другую солистку, чтобы она выступила в технической программе, мы даже не рассматривали — слишком мало времени оставалось до старта в Будапеште. Поэтому выбрали меньшее из зол — исполнять только произвольную программу. Там у нас была возможность изменить все уходы под воду, чтобы погружение вниз головой не превышало полутора метров», — пояснила Данченко.

Специалист также прокомментировала возможный отказ.

«Мы действительно сначала думали о том, чтобы совсем отказаться от старта в Будапеште, но это было бы рискованно: нам нужно, чтобы Варвару уже сейчас имели в виду как будущего лидера. К тому же украинка — слишком серьёзный соперник, чтобы дать ей возможность забрать на чемпионате Европы обе золотые медали за год до мирового первенства», — добавила тренер.

На фоне всех этих проблем казус с динамиками, который случился в стартовый день и стал причиной переноса первого дуэтного финала с понедельника на среду, выглядит сущей ерундой: выяснилось, что подводные динамики не работают.

В истории российского синхронного плавания случались ситуации куда более жёсткие — достаточно вспомнить обрыв музыки в ходе группового выступления России на Олимпийских играх в Афинах в 2004-м.

Тот перебой случился по банальной технической причине: оператор, отвечавший за компьютерные процессы, взялся за российский диск потными пальцами. Сейчас уже немногие помнят, что самым страшным моментом того финала стал не первый обрыв, после которого российским девушкам дали возможность исполнить программу ещё раз с самого начала, а момент в середине второго выступления, когда музыка вдруг стала пропадать снова. Программу в итоге удалось довести до победного конца, но седых волос у тренеров значительно прибавилось.

Чего стоит эта непобедимость на протяжении вот уже 23 лет? Одна из китайских поговорок гласит, что невозможно слишком долго стоять на цыпочках. Иными словами, когда-то должна наступить усталость. От побед — в том числе. Возможно, секрет российской непобедимости заключается как раз в том, что в этом виде спорта никто не стоит на цыпочках. Они просто так живут, зная, что не имеют права на поражение.