Представительницы России в прыжках в воду не смогли квалифицироваться на Олимпиаду

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Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина заняли шестое место на Кубке мира по прыжкам в воду в Токио.
Представительницы России в прыжках в воду не смогли квалифицироваться на Олимпиаду
  • РИА Новости

Представительницы России набрали 286,26 балла

Таким образом, россиянки не смогли квалифицироваться на летние Олимпийские игры.

Победу в соревнованиях одержали Меган Бенфето и Каэли Маккей из Канады (305,94 балла). Второе место заняли британки Лоис Тулсон и Иден Ченг (302,88). Третьими стали немки Кристина Вассен и Тина Пунцель (292,86).

Ранее тренер сборной России по синхронному плаванию рассказала о подготовке к Олимпиадеe.

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