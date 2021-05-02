Представительницы России в прыжках в воду не смогли квалифицироваться на Олимпиаду

Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина заняли шестое место на Кубке мира по прыжкам в воду в Токио.

РИА Новости

Представительницы России набрали 286,26 балла Таким образом, россиянки не смогли квалифицироваться на летние Олимпийские игры. Победу в соревнованиях одержали Меган Бенфето и Каэли Маккей из Канады (305,94 балла). Второе место заняли британки Лоис Тулсон и Иден Ченг (302,88). Третьими стали немки Кристина Вассен и Тина Пунцель (292,86). Ранее тренер сборной России по синхронному плаванию рассказала о подготовке к Олимпиадеe.