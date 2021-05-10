Смотр сил перед Олимпиадой: в Будапеште стартует ЧЕ по водным видам спорта

С 10 по 23 мая в Будапеште пройдёт чемпионат Европы по водным видам спорта, перенесённый с прошлого года из-за пандемии коронавируса. На турнире будут действовать строгие ограничения, а все участники будут жить в «пузыре». В общей сложности спортсмены поборются за 73 комплекта медалей в четырёх дисциплинах. Россияне традиционно считаются фаворитами в синхронном плавании. На высшие награды смогут рассчитывать и прыгуны в воду, основными конкурентами которых станут представители Великобритании.

В понедельник в Будапеште начнётся один из главных турниров мая — чемпионат Европы по водным видам спорта. В олимпийский год он обычно проходит буднично, а иногда и вовсе остаётся вне внимания широкой публики. Однако нынешнее первенство — слишком долгожданное. По этому поводу очень точно выразился двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов.

«Простой в течение года, отсутствие соревнований для получения лицензий, сорванные отборы, необходимость на ходу перестраивать подготовку — всё это делает предстоящий чемпионат Европы достаточно любопытным», — сказал Панкратов в интервью RT.

Экс-пловец говорил прежде всего о своём виде спорта, но то же касается и прыжков в воду, и синхронного плавания, для представителей которых старт в Венгрии — прекрасная возможность проверить собственную готовность в условиях реальной и очень жёсткой конкуренции.

Всего на турнире будет разыграно 73 комплекта медалей: 43 — в плавании, семь — в плавании на открытой воде, 13 — в прыжках в воду, а ещё десять поделят синхронистки.

В плавательном отношении Будапешт — город-рекордсмен: здесь в 1926 году проводился первый европейский чемпионат, и с тех пор город ещё трижды принимал континентальные первенства. Соответственно, нынешний турнир — пятый, и его организаторы ждут рекорда по количеству участников: все европейские федерации водных видов спорта, за исключением одной, приняли решение отправить своих спортсменов в Венгрию.

Соревнования для всех, кроме пловцов на открытой воде, состоятся под крышей «Дунай Арены». Для Будапешта это достаточно неожиданно: все предыдущие чемпионаты, начиная с самого первого и включая ЧМ-2017, проводились под открытым небом. Марафонские заплывы пройдут на озере Лупа, в 15 минутах езды от города.

Чемпионат Европы состоится без зрителей, и все две недели участники проведут в «пузыре». Иначе говоря, спортсмены, тренеры, официальные лица, волонтёры, сотрудники службы безопасности, представители СМИ и телекомпаний, включая местную, будут строго ограничены в своих перемещениях без права выхода за пределы «чистой» зоны. Предполагается, что общее количество людей в «пузыре» составит 3028. Все они будут обязаны проходить регулярное тестирование на COVID-19.

Президент Венгерской ассоциации плавания и экс-чемпион Европы в плавании на спине Шандор Владар, возглавляющий оргкомитет чемпионата, отметил в своём докладе для Европейской лиги плавания (LEN), что вариант отмены европейского чемпионата в Венгрии даже не рассматривался. И добавил, что все меры безопасности не только необходимы, но и призваны подготовить спортсменов к Олимпийским играм.

«В Токио придётся соблюдать ещё более строгие правила, включая ежедневное тестирование, поэтому наше мероприятие — это прекрасная возможность для спортсменов научиться жить в «пузыре», проверить себя не только в бассейне, но и подготовиться к обстоятельствам, с которыми придётся столкнуться на Играх-2021», — заявил Владар.

С точки зрения спортивной составляющей Россия является безусловным фаворитом в синхронном плавании, где российскими должны традиционно стать все золотые медали. К подобному результату будут стремиться и прыгуны в воду. Но им придётся сложнее, несмотря на то что в команде собраны все лидеры, включая действующих чемпионов Европы в синхронных прыжках с вышки Александра Бондаря и Виктора Минибаева. Всё-таки сильнейшей на европейском уровне сейчас считается не Россия, а Великобритания, за которую в Будапеште выступят олимпийский чемпион и чемпион Европы Джек Ло и двукратный чемпион мира на вышке Томас Дэйли.

В какой-то степени не повезло олимпийскому чемпиону Лондона Илье Захарову, который уже совсем было решил завершить карьеру, но вернулся, чтобы попробовать отобраться на Игры в Токио: турнир в Будапеште мог бы стать для него прекрасной возможностью получить соревновательную практику и напомнить миру о себе. Однако до 21 мая спортсмен находится под дисквалификацией: его первым стартом станет отборочный национальный чемпионат, который пройдёт в последних числах мая в Казани.

Что до бывшего напарника Захарова в синхронных прыжках Евгения Кузнецова (с ним Илья в 2017-м становился чемпионом мира, а до этого трижды выигрывал на мировых первенствах серебряные медали), в Будапеште он выступит в паре с Никитой Шлейхером. На недавнем кубке мира в Токио этот дуэт стал на трамплине третьим, проиграв представителям Великобритании и Германии. С представителями тех же стран у россиян пойдёт борьба и сейчас. Если же вспомнить, что синхронные прыжки с трамплина стали на Играх-2016 единственным видом, где победили европейцы (Джек Ло и Крис Мирс), можно сказать, что борьба за награды олимпийского Токио начнётся уже на этой неделе.

Состязаться в синхронном плавании и прыжковых дисциплинах спортсменам предстоит всю первую неделю, как и тем, кто выступит на открытой воде, в то время как классические пловцы начнут разыгрывать награды с 17 мая.