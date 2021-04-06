Дуэль Рылова и Колесникова, долгий разгон Чупкова и четвёртая Олимпиада Фесиковой: итоги первой половины ЧР по плаванию

На чемпионате России по плаванию в Казани завершился четвёртый соревновательный день. Уже разыграно большинство медалей и мест в олимпийской сборной. Евгений Рылов и Климент Колесников по очереди побили рекорд страны в плавании на 100 м на спине и возглавили мировой рейтинг этого сезона. В аналогичной дисциплине у женщин путёвку на свою четвёртую Олимпиаду получила Анастасия Фесикова. Юлия Ефимова отобралась на Игры на 100-метровке брассом. Антон Чупков в этом виде программы едва не упустил шанс пройти отбор на Олимпиаду. RT рассказывает о главных событиях первенства России.

Вольный стиль

Финальный заплыв на дистанции 200 м вольным стилем у мужчин пока что можно признать самым сильным на чемпионате России. То, что сразу несколько пловцов будут претендовать на две путёвки на Олимпиаду, было понятно ещё до начала соревнований. Болельщиков больше волновало, сколько спортсменов выполнят норматив, чтобы можно было рассуждать о борьбе за золото в эстафете.

Необходимые секунды заработали сразу шесть человек. Лучшим из лучших стал Мартин Малютин. Он установил личный рекорд с результатом 1:45,18 — это время превышает то, которое могло бы принести серебро на последнем чемпионате мира, где Малютин был бронзовым призёром. Но если его победа была во многом предсказуемой, то второе место Ивана Гирёва стало небольшой сенсацией. 20-летний спортсмен проплыл чуть хуже, чем в полуфинале, но всё равно получил право побороться не только за эстафетную медаль на Олимпиаде, но и за личную. Норматив также выполнили Александр Щёголев, Александр Красных, Даниил Шаталов и Михаил Довгалюк — места в команде им тоже теперь обеспечены.

Для Малютина победа на 200-метровке стала уже второй в Казани. В первый день он выиграл золото на дистанции вдвое длиннее и заодно завоевал место в сборной с результатом 3:45,92. Правда, на мировой арене это время котируется не так высоко и вряд ли принесёт медаль в Токио. То же самое можно сказать о результате Александра Егорова, ставшего вторым (3:46,17).

А вот показатели девушек в заплыве на 400 м оказались более интересными. Анна Егорова стала первой, преодолев дистанцию за 4:04,10 — она сбросила почти две секунды с прежнего рекорда России. Так быстро в этом сезоне не плавала даже американка Кэти Ледеки. Превзойти россиянку пока удалось только китайской пловчихе Ван Цзяньцзяхэ. Вслед за Егоровой финишировала Анастасия Кирпичникова, для которой основной специализацией является плавание на открытой воде. Она смогла выполнить норматив на Олимпиаду, так что у России будут две спортсменки в кролевой 400-метровке впервые с 2000 года.

Прежняя обладательница рекорда в этой дисциплине Вероника Андрусенко в этот раз проявила себя на дистанции 200 м. Правда, её времени не хватило для попадания в команду —+0,69 секунды к установленному нормативу.

Кирпичникова также выступит в бассейне на самой длинной дистанции 1500 м, в которой у женщин олимпийские медали будут разыгрываться впервые. Она уверенно штурмовала 16-минутный рубеж и превзошла его почти на секунду. Такой результат автоматически делает любую спортсменку претендентом на призовое место.

На спине

Самым интригующим состязанием в Казани стала 100-метровка на спине у мужчин. Дуэль Евгения Рылова и Климента Колесникова, обещавшая стать украшением чемпионата, полностью оправдала ожидания. Уже в предварительных заплывах произошло редкое для плавания явление — Колесников повторил рекорд России, показав время 52,44 секунды. В полуфинале он сбросил со своего результата ещё 0,02 секунды, в то время как Рылов держался сразу за ним на второй позиции.

В финале же два пловца поменялись местами. Рылов проплыл за 52,12 секунды и вернул себе высшее национальное достижение. Колесников, ранее выигравший золото на 50 м, тоже оказался быстрее самого себя, но стал вторым — 52,24 секунды. Этим выступлением 20-летний пловец вписал своё имя в десятку быстрейших на этой дистанции. Рылов в данном рейтинге занимает четвёртое место (время 51,97 секунды было показано им в эстафете, поэтому не является рекордом России). Оба при этом являются абсолютными лидерами этого сезона, так что закономерно вошли в состав олимпийской команды.

Не менее красивой получилась борьба и в аналогичной дисциплине у женщин. Основным фаворитом считалась Мария Каменева, которая до финала успела дважды выплыть из одной минуты. Главным был вопрос, кто займёт второе место — ветеран Анастасия Фесикова или 18-летняя Дарья Васькина. В итоге вторую путёвку вслед за Каменевой, одержавшей победу с результатом 59,19 секунды, получила Фесикова. Она поедет на свою четвёртую Олимпиаду и станет самой возрастной пловчихой в российской истории. К моменту старта в Токио ей исполнится 31 год, но при этом её время 59,51 секунды позволяет рассчитывать хотя бы на выход в финал.

Брасс

Женский брасс привычно порадовал феноменальными результатами, а также сенсационной чемпионкой. В финале 100-метровки ожидалась борьба сразу трёх спортсменок — действующей вице-чемпионки Олимпийских игр и чемпионата мира Юлии Ефимовой, невероятно одарённой Светланы Чикуновой и натурализованной британки Татьяны Белоногофф. Перед решающим заплывом их разделяли менее 0,5 секунды, и все превысили норматив, необходимый для попадания на Олимпийские игры.

Золото в итоге досталось 16-летней Чикуновой. Она проплыла за 1:06,06 и на 0,02 секунды превысила юношеский рекорд России Ефимовой, который когда-то был лучшим временем в Европе. Сама 29-летняя пловчиха стала второй, уступив всего лишь 0,16 секунды, — обе выступили на уровне первой тройки последнего мирового первенства. Белоногофф, Мария Темникова и Ника Годун выплыли из 1:07 и выполнили норматив, но так и остались за бортом национальной команды.

Лидер мужской сборной в плавании брассом Антон Чупков заставил поволноваться за себя. В финал 100-метровки он вышел лишь с третьим временем после Кирилла Пригоды и Александра Палатова, рискуя во второй раз подряд пропустить розыгрыш олимпийских медалей в этой дисциплине. В решающем заплыве Чупков тоже поначалу шёл третьим, но смог подняться на вторую строчку. Его время составило 59,47 секунды, что на 0,36 секунды хуже результата Пригоды.

Баттерфляй

В баттерфляе результаты российских пловцов пока не так обнадёживают, как в других видах плавания. В первой половине соревнований медали и места в сборной были разыграны в мужской 200-метровке и на 100 м у женщин. Попасть в команду смогли Арина Суркова и Светлана Чимрова. Они обе выплыли из 58 секунд, но для борьбы за награды в Токио этого будет мало. Два года назад на чемпионате мира в Кванджу таких показателей могло не хватить даже для выхода в финал.

У мужчин отбор прошёл только Александр Кудашев. Он проплыл 200 м баттерфляем за 1:55,40. Чемпион летней Универсиады мог бы стать шестым с таким временем на первенстве планеты, где у России в этой дисциплине вообще не было своих представителей.