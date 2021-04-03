Результаты Ефимовой, дебют Белоногофф и готовность Чупкова: главные интриги чемпионата России по плаванию в Казани

В Казани стартовал чемпионат России по плаванию — отборочное соревнование на Олимпийские игры в Токио. Попасть в команду и побороться за медали смогут по двое лучших спортсменов в каждой дисциплине, выполнившие определённый норматив. На соревнованиях выступят все лучшие пловцы страны, в том числе действующие чемпионы мира Юлия Ефимова, Антон Чупков и Евгений Рылов. Помимо них, в олимпийскую команду постараются попасть и такие перспективные спортсмены, как бывшая британская пловчиха Татьяна Белоногофф, действующая трёхкратная чемпионка России Евгения Чикунова и готовый соперничать со взрослыми юниор Илья Бородин.

В какой форме Ефимова?

Юлия Ефимова уже несколько лет остаётся главной звездой женского плавания в России и основной надеждой болельщиков. Грядущая Олимпиада в Токио может стать для неё четвёртой за карьеру — этого не добивался ещё никто из отечественных пловцов. При этом она явно не собирается «отбывать номер», а будет пытаться одержать долгожданную победу, и чемпионат России в Казани должен это подтвердить.

Пока что форма Ефимовой — большая загадка. В интервью РИА Новости спортсменка, которой 3 апреля исполнилось 29 лет, рассказывала, что перед отбором в сборную принимала участие лишь в одном несерьёзном соревновании, чего в её карьере ещё не бывало. Но зато она возобновила тренировки с Дэйвом Сало, благодаря которому ворвалась в элиту мирового плавания.

Старт на национальном первенстве у Ефимовой получился неплохим. Она завоевала золото на дистанции 50 метров брассом с результатом 30,59 секунды. Но эта дисциплина не является олимпийской — показывать лучшие секунды нужно будет на 100- и 200-метровках. Основной соперницей Ефимовой станет восходящая звезда Евгения Чикунова. На октябрьском чемпионате страны 16-летняя спортсменка забрала себе всё золото в женском брассе, показав при этом такие результаты, с которыми вполне можно будет бороться за олимпийские медали. Это значит, что у Ефимовой нет права на ошибку, так как пройти отбор в каждой дисциплине могут только две спортсменки, проплывшие при этом лучше олимпийского норматива.

Попадёт ли британка в сборную России?

Женский брасс в России может похвастаться фантастической конкуренцией, которую усилит также бывшая британская пловчиха Татьяна Белоногофф. В прошлом году она приняла решение сменить спортивное гражданство и перебраться в Россию, где работает под руководством титулованного тренера Ирины Вятчаниной.

Главным достижением 19-летней спортсменки пока остаётся победа на юниорском чемпионате Европы в 2018 году на 50-метровке. Первенство страны в Казани станет для Белоногофф дебютным и сразу же может подарить путёвку на Олимпиаду (на «полтиннике» она взяла серебро, уступив Ефимовой 0,19 секунды). Правда, в заплывах на 100 метров она посеяна с четвёртым временем, а в 200-метровке — с восьмым, так что натурализованной пловчихе нужно будет очень постараться, чтобы оказаться в своей новой сборной.

Что покажут чемпионы мира?

Особое внимание должно быть приковано к результатам действующих чемпионов мира — Евгения Рылова и Антона Чупкова. Оба являются одними из основных претендентов на золото Олимпийских игр, если только пандемия коронавируса не сказалась негативно на их подготовке и настрое.

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Коронная дисциплина Чупкова — 200-метровка брассом, где ему также принадлежит рекорд мира. Но за последний год к его достижению вплотную подобрались японец Сома Сато и голландец Арно Камминга. Им обоим, как и россиянину, удавалось выплыть из 2:07,00, что является очень хорошим показателем. Чтобы оставаться фаворитом, Чупкову надо как минимум повторить их ход.

Также будет интересно узнать, что покажет 24-летний москвич на дистанции 100 метров. В ней безоговорочным фаворитом является британец Адам Пити, но в последние месяцы он не выплывал из 58 секунд, что даёт надежду на золото другим пловцам, в том числе и Чупкову. Правда, в полуфинале, состоявшемся в первый день чемпионата страны, он лишь поделил третье место, уступив Кириллу Пригоде и Александру Палатову.

Рылов тоже будет пытаться отобраться на дистанциях 100 и 200 метров на спине, но при этом для него главными соперниками являются не соотечественники, а китаец Сюй Цзяюй. В этом сезоне он лидирует в обеих дисциплинах с временем 52,35 и 1:55,26. Если Рылов в Казани покажет соразмерные результаты, то к борьбе с китайцем на Олимпиаде он, видимо, будет готов.

Удивит ли снова Бородин?

Настоящей звездой октябрьского чемпионата России был 17-летний Илья Бородин. В столь юном возрасте он обновил рекорды России в комплексном плавании на 200 и 400 метров, которые давно считаются самыми проблемными в стране. Его результат на длинной дистанции — 4:11,50 — вовсе можно было назвать феноменальным, так как он мог бы принести Бородину бронзу на последнем чемпионате мира.

Было ли это появлением новой мировой звезды плавания или лишь краткосрочным успехом, должно показать нынешнее первенство страны. И пока что Бородин подтверждает, что верным является первый вариант. В стартовый день соревнований он снова одержал победу на дистанции 400 метров, сбросив ещё 0,33 секунды со своего рекорда и обновив высшее достижение для юниоров. Таким образом, он стал первым пловцом, отобравшимся в олимпийскую сборную России вместе с занявшим второе место Максимом Ступиным.

7 апреля Бородин возьмёт старт на дистанции 200 метров. Его личный рекорд 1:58,00 пока не позволяет ему рассчитывать на олимпийские медали, но если достижение получится улучшить, то шансы молодого спортсмена определённо вырастут.

Возмужал ли Колесников?

Про 20-летнего Климента Колесникова можно смело сказать, что он уже слишком долго пытается оправдать статус главной надежды российского плавания. Прошло уже почти три года с тех пор, как он выиграл три золота на чемпионате Европы, в том числе два личных, и установил рекорд мира в заплыве на 50 метров на спине. Но почти все последующие успехи Колесникова были связаны или с плаванием на короткой воде, или с той же 50-метровкой, в которой медаль на Олимпиаде не выиграть.

В Казани Колесников постарается доказать, что с ним ещё могут быть связаны хорошие олимпийские перспективы. У него есть один весьма веский довод — в ноябре на соревнованиях Международной плавательной лиги он дважды проплывал быстрее рекорда мира на 100-метровке. Пускай это тоже были старты в 25-метровом бассейне, но всё-таки никто из других участников за Колесниковым угнаться не мог.

После такого прорыва у него есть все шансы не только обойти своих прямых конкурентов Григория Тарасевича и Николая Зуева, но и даже навязать борьбу Евгению Рылову. И судя по первым результатам чемпионата России в 50-метровом заплыве, Колесников к этому вызову готов — он уверенно победил с результатом 24,08 секунды, с которым легко завоевал бы золото на ЧМ-2019.

Сколько кролистов выплывет из 48 секунд?

В мужской 100-метровке вольным стилем груз ответственности на спортсменах не такой тяжёлый. У тех, кто не вошёл в первую двойку, ещё есть шанс попасть на Олимпиаду благодаря эстафете. Но для борьбы за медали в ней непременно нужно, чтобы в команде было как можно больше пловцов, способных выплывать на дистанции из 48 секунд.

Нескольким спортсменам вполне по силам замахнуться на такой результат. Первым в этом списке значится Владимир Морозов, уже много лет носящий неофициальный титул главного спринтера-кролиста в стране. Также в него входит сенсационный прошлогодний чемпион России Андрей Минаков, в октябре проплывший 100 метров за 47,57 секунды — на одну сотую быстрее юниорского рекорда мира. Наконец, это может быть действующий бронзовый призёр чемпионата мира Владислав Гринёв. Кандидатами в этот клуб могут стать Михаил Вековищев и Александр Щёголев, уже успевшие за карьеру разменять 49-секундный рубеж и готовые двигаться дальше.

Кто, кроме Ефимовой, попадёт на четвёртую Олимпиаду?

Помимо Ефимовой ещё три спортсмена будут пытаться попасть на свою четвёртую Олимпиаду. Для 30-летней Анастасии Фесиковой это может стать настоящим подвигом. Прошлой осенью ей приходилось бороться с травмой плеча и пропускать основные соревнования, после чего на чемпионате России на короткой воде Фесикова дважды оказывалась в шаге от медалей.

В женском плавании на спине есть такие сильные спортсменки, как Дарья Васькина, Дарья Устинова, Мария Каменева и Анастасия Авдеева, которые вполне могут оставить Фесикову за бортом олимпийской сборной. Но при этом в заплыве на 50 метров она завоевала золото (28,00 секунды), а это может быть для неё неплохим подспорьем в других видах.

Для Данилы Изотова и Никиты Лобинцева, некогда незаменимых участников эстафеты 4×200 метров вольным стилем, пройти отбор будет ещё сложнее. С их последними результатами будет тяжело рассчитывать даже на попадание в финал личных заплывов, а без этого надеяться хотя бы на возвращение в эстафетную команду невозможно.