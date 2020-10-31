Прогресс Минакова, четыре победы Васькиной и рекорды Бородина: чем запомнился ЧР по плаванию в Казани

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. Андрей Минаков выиграл пять золотых медалей и установил два юниорских рекорда мира, в том числе на самой престижной дистанции — 100 метров вольным стилем. 15-летняя Юлия Чикунова стала лучшей в плавании брассом на всех трёх личных дистанциях. Дарья Васькина одержала по две победы — в заплывах на спине и баттерфляем. А Илья Бородин превзошёл юношеский рекорд мира в комбинированном плавании на 400 метров. RT рассказывает о главных событиях соревнований.

Чупков сокращает дистанцию

Главной звездой чемпионата России по умолчанию был Антон Чупков. Действующий чемпион и рекордсмен мира в плавании на 200 метров брассом приехал в Казань, чтобы в первую очередь проявить себя на дистанции вдвое короче. Хотя в ней уже несколько лет непобедимым остаётся британец Адам Пити, российский пловец собирался показать, что он сможет по крайней мере бороться за серебро или бронзу, когда возобновятся большие соревнования.

Чупков продемонстрировал, что действительно добился на стометровке хорошего прогресса. В финале он проплыл дистанцию за 58,83 секунды и установил рекорд России. С таким временем 23-летний пловец занял бы четвёртое место вместо восьмого на последнем чемпионате мира.

На фирменной дистанции 200 метров Чупков мог выступить как угодно и всё равно выиграть второе золото. Привычного графика из трёх заплывов у него не было, и в финале он показал скромный для себя результат 2:07,32, который тем не менее был почти на три секунды лучше, чем у серебряного призёра Александра Палатова.

Богатая коллекция Минакова

В свою очередь, вице-чемпион мира в плавании баттерфляем Андрей Минаков стал самым титулованным участником казанских соревнований. 18-летний спортсмен увёз домой пять золотых медалей и две серебряные.

Первые три победы Минаков одержал в различных эстафетах, причём баттерфляем он проплыл только в одной из них. В мужской и смешанной гонке 4 × 100 метров вольным стилем он неплохо проявил себя как кролист, показав сначала время 48,30 секунды, а потом ещё улучшив его до 47,72 секунды.

В финале личной дистанции 100 метров вольным стилем Минаков проплыл ещё лучше, остановив секундомер на отметке 47,57, установив юношеский рекорд мира. Такой результат позволил бы Минакову прошлым летом выиграть бронзу чемпионата мира вместо Владислава Гринёва, который на нынешнем ЧР стал серебряным призёром.

В плавании баттерфляем Минакова ждали как успех, так и разочарование. Личный заплыв на 100 метров он уверенно выиграл с результатом 51,37 секунды, а в полуфинале на дистанции вдвое короче зафиксировал время 23,05 секунды, установив юношеский рекорд мира. Но в финале своё слово сказал действующий вице-чемпион мира Олег Костин. Он завоевал золото с результатом 22,82 секунды, а его юный соперник остался с серебром. Второе место Минаков также занял в последний день чемпионата России в комбинированной мужской эстафете.

Прогресс Чикуновой

Ещё год назад плавательный мир узнал о юной брассистке Евгении Чикуновой, когда на чемпионате России она оставила позади саму Юлию Ефимову на дистанции 200 метров. То, что тот успех не был случайным, Чикунова-младшая (плаванием также занимается её сестра Дарья) доказала сейчас в Казани.

Спортсменка, которой в ноябре исполнится всего 16 лет, выиграла все три личных финала в брассе. И хотя соперничество с Ефимовой не состоялось, так как та не смогла приехать в Россию из США, Чикунова всё равно показала неплохие для своего возраста результаты и заслужила свои медали. Особенно выдающимся оказалось время на 200-метровке. Евгения проплыла дистанцию за 2:21,87, на что в последние годы были способны единицы взрослых пловчих.

Непобедимая Васькина

Больше всего личных побед в женских соревнованиях одержала другая молодая спортсменка Дарья Васькина. Год назад она сенсационно стала бронзовым призёром чемпионата мира в 50-метровке на спине, а в Казани четыре раза поднялась на высшую ступень пьедестала почёта.

Васькина не знала себе равных не только в кроле на спине, но и в баттерфляе. В обоих стилях плавания она стала лучшей на дистанциях 50 и 100 метров. Пускай она обошлась без личных и национальных рекордов, сам факт, что ей удаётся совмещать два разных стиля и с раннего возраста добиваться в них успехов, уже говорит о том, что у 18-летней спортсменки огромный потенциал.

Надежда на Бородина

Комбинированное плавание уже давно не считается сильной стороной российских пловцов, особенно на дистанции 400 метров. Однако в этом самом тяжёлом виде личных заплывов в скором времени может появиться новая звезда.

17-летний Илья Бородин, уже имеющий за плечами рекорд России, одержал победу в финале 400-метровки с выдающимся временем 4:11,50. Этот результат стал новым юношеским рекордом мира и мог бы принести молодому пловцу бронзу на прошлогоднем первенстве планеты.

Тремя днями ранее Бородин уже стал чемпионом России на дистанции 200 метров комплексом, проплыв её за 1:58,00. Он стал уже двукратным рекордсменом страны.