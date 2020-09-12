Пловчиха Белоногофф: с моим русским именем я не подходила сборной Великобритании

Пловчиха Татьяна Белоногофф рассказала, почему сменила спортивное гражданство с британского на российское.

«Нужно быть политкорректной в этом вопросе. Если откровенно, в Великобритании мне не светило попасть в сборную. У них довольно субъективный выбор, в России — более объективный. Здесь если показал результат, то тебя взяли, не показал — не взяли. В Англии с моим двойным гражданством, русским именем и не совсем английским характером я не подходила сборной. Мне дали это понять», — цитирует Белоногофф «Матч ТВ».

18-летняя Белоногофф является чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года на дистанции 50 м брассом. В 2019 году она стала третьей на той же дистанции на чемпионате Великобритании, а также выиграла серебро в заплыве на 100 м.

Кроме того, в ноябре 2019 года она завоевала бронзовые награды на дистанциях 50 и 100 м на чемпионате России на короткой воде.

Ранее тренер Ирина Вятчанина выразила мнение, что Белоногофф осознанно приняла решение выступать за Россию.