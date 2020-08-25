«Всё великое даётся нелегко»: 145 лет назад британец Уэбб впервые переплыл Ла-Манш

25 августа 1875 года британец Мэттью Уэбб стал первым в истории человеком, которому удалось самостоятельно переплыть пролив Ла-Манш. Из-за нестабильного течения и постоянно менявшихся погодных условий вместо 32 км ему пришлось преодолеть 64 км. Без каких-либо вспомогательных средств, в сопровождении трёх лодок спортсмен потратил на это менее 22 часов.

25 августа 1875 года британец Мэттью Уэбб стал первым человеком, которому удалось переплыть пролив Ла-Манш без вспомогательных средств. На это ему потребовалось около 21 часа 45 минут.

Уэбб родился 19 января 1848 года в городе Доули графства Шропшир в многодетной семье хирурга. Вода привлекала его с самого детства, он научился хорошо плавать, тренируясь в реке Северн. А уже в 12 лет решил связать свою жизнь с флотом, бросил школу и устроился юнгой на учебный корабль.

Впервые бесстрашие Мэттью проявилось в 1863 году. Тогда его брат Томас, который не умел плавать, упал в Северн, и Уэббу пришлось его спасать.

Впрочем, Мэттью проявлял своё бесстрашие и при более серьёзных обстоятельствах. В то время он служил вторым помощником на пароходе Russia, следовавшим из Нью-Йорка в Ливерпуль. В середине пути начался сильный шторм, и один из моряков упал за борт. Не долго думая, британец нырнул за товарищем в ледяную воду. К сожалению, на этот раз попытка спасения оказалась безуспешной: несчастного так и не удалось найти, и Уэбба самого пришлось вытаскивать из воды.

Подвиг моряка не только впечатлил пассажиров корабля, но и прославил его на всю Великобританию. За свой героизм он был удостоен недавно утверждённой наградой Королевского гуманитарного общества и стал одной из центральных фигур в местной прессе.

У Мэттью складывалась блестящая карьера, он дослужился до капитана, однако решил оставить флот и бросить вызов судьбе. Он намеревался сделать то, что до сих пор не удавалось ни одному человеку — переплыть Ла-Манш. На это его вдохновила статья о первой попытке, предпринятой профессиональным пловцом Джорджем Джонсоном в 1972 году и закончившейся неудачей.

Уэбб решил сосредоточится на тренировках. Ему предстояло преодолеть 32 км Дуврского пролива (самой узкой части Ла-Манша), однако сложность состояла не столько в расстоянии, сколько в непредсказуемых погодных условиях. Прежде всего, необходимо было привыкнуть к температуре воды, которая летом не поднималась выше +18 °C. Для этого он тренировался в Темзе, озере Холлингворт, а также в самом Ла-Манше.

12 августа 1875 года Уэбб начал свой первый заплыв, который, однако, ему пришлось прервать после нескольких часов плавания. Сильный ветер и тяжёлые погодные условия сделали его невозможными. Спустя 12 дней погода, наконец, улучшилась и спортсмен вновь стартовал с причала в Дувре.

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Стоит отметить, что за три месяца до заплыва Уэбба Ла-Манш уже пересёк американец Пол Бойтон. Однако его достижение не было засчитано как пересечение пролива без вспомогательных средств, так как он использовал специальный костюм. Британец же имел в своём распоряжении обычный плавательный костюм и китовый жир, помогавший ему сохранить тепло. В пути его сопровождали три спасательные лодки.

На протяжении заплыва капитану пришлось сражаться не только с нестабильным течением, из-за которого ему приходилось плыть не по прямой, а по зигзагообразной траектории, но и с другими сложностями. Так, вечером первого дня его ужалила медуза настолько сильно, что он практически лишился сознания. На помощь пришёл бренди, который привёл пловца в чувства.

На следующий день, когда берег Франции уже виднелся на горизонте, Уэббу пришлось корректировать маршрут, чтобы не попасть в приливную волну. Но утром 25 августа он всё же финишировал в Кале. В общей сложности он преодолел 64 км менее чем за 22 часа и стал первым человеком, самостоятельно пересекшим пролив.

Так получилось, что свидетелями заключительной части заплыва стали пассажиры почтового корабля, находившегося у берега.

«Никогда не забуду, как люди на борту затянули, или скорее хрипло заголосили песню «Правь, Британия!». У меня к горлу подступил ком, когда эта старая мелодия, которую мне доводилось слышать во всех частях мира, вновь донеслась до моих ушей при столь необычных обстоятельствах. Я почувствовал, что теперь-то у меня должно было получиться, и я действительно справился», — вспоминал Уэбб.

Предыдущие попытки преодоления Ла-Манша дополнительно подогрели интерес к его персоне. Однако успех сделал и без того популярного британца настоящим героем своего времени, о котором узнал весь мир. Стоит ли говорить, что в родном Доули его встретили со всеми полагающимися почестями — люди выходили на улицы, чтобы поприветствовать его, в а духовой оркестр сопровождал его на всём пути от вокзала.

Мэттью так и не вернулся на флот, решив сосредоточиться на карьере пловца. Зарабатывал на жизнь он участием в разнообразных водных шоу как в Великобритании, так и за её пределами. Например, в рамках одного из них он продержался на воде бассейна 128 часов.

Попытка переплыть водоворот у подножья Ниагарского водопада стала последней авантюрой в жизни Уэбба. 24 июля 1883 года он прыгнул в воду и успешно преодолел первую часть дистанции. Однако на наиболее опасном участке не справился с течением и утонул.

«Когда мы стояли с ним друг напротив друга, я сравнивал того приятного на вид статного моряка, каким он был при нашей первой встрече, с этим сломленным и ужасно изменившимся подобием человека, который теперь готовился принять смерть в бушующем водовороте. Его целью было не самоубийство, а деньги и вечная слава», — писал друг Уэбба Роберт Уотсон.

Многие близкие пловца подтверждали, что огромная популярность сыграла с ним злую шутку. Однако, к счастью, запомнился он не этим, а своим величайшим достижением, доказавший, что для человека нет ничего не возможного. В честь выдающегося уроженца в Доули установлен памятник, надпись на котором гласит: «Всё великое даётся нелегко».