С небес на землю: 19 лет назад человек впервые спустился с Эвереста на сноуборде

23 мая 2001 года француз Марко Сиффреди вошёл в историю альпинизма. В этот день 22-летний экстремал первым спустился с Эвереста на сноуборде. Через полтора года он попытался повторить своё достижение, пройдя по более сложному маршруту, но пропал без вести. RT рассказывает о недолгой жизни одного из самых отчаянных покорителей величайшей вершины мира.

Ровно 19 лет назад состоялся первый спуск с Эвереста на сноуборде. Его совершил француз Марко Сиффреди.

Он родился 22 мая 1979 года во французском городе Шамони, расположенном у подножия Монблана — самой высокой точки Европы. Его отец был проводником в горах, а старший брат погиб во время схода лавины.

Сам Марко с детства увлекался альпинизмом. В 16 лет он впервые встал на сноуборд, а уже спустя год совершил свой первый экстремальный спуск. Он промчался по северному склону горы Эгюий-дю-Миди, угол наклона на которой доходит до 55 градусов. Вскоре вместе со своим другом Филиппом Фортом он стал первым сноубордистом, спустившимся с другой популярной у альпинистов горы Эгюий-дю-Шардонне. Через год Форт погиб от лавины.

Сиффреди продолжил покорять самые неприступные вершины. Известность французскому экстремалу принёс спуск с ледника Нан-Блан горы Эгюий-Верт, где угол наклона доходит до 65 градусов. До Сиффреди, которому в тот момент было всего 20 лет, на это решался только лыжник Жан-Марк Буавен. Покорив почти все самые сложные горы в Альпах и даже спустившись с перуанского шеститысячника Токъяраху, юный сноубордист обратил свой взор на Гималаи. Осенью 1999 года он спустился на сноуборде с горы Дордже Лхакпа, высота которой составляет почти семь километров.

Уже тогда Сиффреди стал мечтать о том, чтобы ему покорилась самая высокая гора мира. До него ещё никто не спускался с Эвереста на сноуборде. Но перед тем, как воплотить свои планы в жизнь, он решил попробовать себя на других восьмитысячниках, чтобы понять, как его организм адаптируется к экстремальным высотам.

Первым испытанием для француза стала шестая по высоте гора мира Чо-Ойю. И восхождение, и спуск прошли успешно. Это стало ещё одним шагом к главной цели Марко. Марко также успел частично покорить Шишабангму, занимающую 14-е место среди величайших вершин Земли — из-за сильного ветра часть пути вниз он преодолел пешком.

Весной 2001 года Сиффреди отправился на Эверест. Прямо на горе он отметил свой 22-й день рождения и спустя сутки оказался на вершине. Марко планировал спуститься по кулуару Хорнбайна — самому прямому из всех возможных маршрутов Эвереста. Однако в мае там уже было слишком мало снега. Сноубордисту пришлось воспользоваться запасным вариантом и сойти по кулуару Нортона.

В самом начале спуска Сиффреди ждали неприятности. Из-за слишком холодной погоды (температура воздуха опускалась до –35 градусов) у его доски сломался крепёж. К счастью, сопровождавший француза проводник-шерпа успел всё починить. Сиффреди отправился вниз на 1800 метров по спуску крутизной 45 градусов. После этого он передохнул в течение часа и продолжил свой путь. Всего Сиффреди потратил четыре часа на то, чтобы добраться от вершины до базового лагеря.

Вскоре выяснилось, что француз мог оказаться и не первым, кто спустился с Эвереста на сноуборде. За день до него аналогичную попытку предпринял австриец Стефан Гатт. Однако часть пути он проделал пешком из-за слишком глубокого снега, поэтому первым, кто сошёл с самой высокой вершины мира, обычно признают Сиффреди.

Сам экстремал остался не удовлетворён своим успехом, ведь ему хотелось пройти по более сложному кулуару Хорнбайна. Он стал планировать новое восхождение, решив дождаться осени, когда снега должно было быть достаточно. В это время года подъём на Эверест гораздо сложнее, и Сиффреди пришлось затратить больше времени, чем в первый раз. По пути он жаловался сопровождавшим шерпам на головные боли и совершать простейшие в походе действия представляло для него большую трудность, однако от своего плана Марко не отступал.

8 сентября 2002 года Сиффреди забрался на вершину Эвереста. Погодные условия не благоволили спуску, и шерпы пытались отговорить француза от ставшей совсем безумной выходки, однако он был непреклонен. В три часа дня Марко отправился вниз, и с этого момента его больше никто не видел. Он так и не добрался до лагеря. До сих пор неизвестно, что с ним случилось во время спуска по кулуару, его тело не было обнаружено.

С того времени Эверест украшает памятная табличка с годами жизни Сиффреди и датой его спуска, ставшего его главным делом.