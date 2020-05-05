«Играл, как бульдозер»: 25 лет назад скончался шестой чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник

5 мая 1995 года в Москве скончался шестой чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник. Он положил начало тотальной гегемонии советских спортсменов, которые не отдавали титул иностранцам почти четверть века. Во многом благодаря ему и его книгам игра получила огромную популярность в послевоенном СССР.

В 14 лет Ботвинник победил Капабланку

Будущий шестой чемпион мира и первый обладатель этого звания из СССР родился 17 августа 1911 года в дачном посёлке Куоккала недалеко от Петербурга в еврейской семье зубного техника Моисея Ботвинника и зубного врача Шифры Рабинович. Михаил посещал музыкальную школу и увлекался фотографией. Однажды в руки Ботвинника попала книга о гимнастике. С тех пор он активно интересовался этим видом спорта. В 12 лет Миша освоил игру в шахматы и принялся штудировать профильную литературу.

Именно с Ботвинника началась эпоха доминирования советских шахмат: за последующие полвека среди иностранцев лишь американцу Бобби Фишеру на пару лет удалось завладеть чемпионской короной.

В 1925 году в Фонтанном зале «Второго Дома Советов» (ныне гостиница «Метрополь») состоялся Первый московский международный шахматный турнир. Среди приглашённых гроссмейстеров был в том числе третий чемпион мира Хосе Рауль Капабланка.

В один из свободных дней кубинец приехал в Ленинград и дал сеанс одновременной игры на 30 досках. В числе его соперников оказался Ботвинник, учившийся играть по книге Капабланки «Основы шахматной игры» и боготворивший своего кумира. 14-летнему юноше удалось заставить мэтра сдаться. В тот момент на Ботвинника обратили внимание в шахматном мире.

С середины 1930-х годах Ботвинник прочно вошёл в мировую шахматную элиту. В 1935-м он поделил 1-е и 2-е места с Саломоном Флором из Чехословакии на Втором московском международном шахматном турнире, опередив и Капабланку, и второго чемпиона мира Эмануэля Ласкера. А в 1936-м в Ноттингеме вместе с Капабланкой Ботвинник обошёл всех сильнейших шахматистов планеты. В Москве триумфатора встречали как героя.

В следующем году Ботвинник блестяще выиграл партии у Капабланки и действующего чемпиона мира Александра Алёхина. Их многое объединяло: восходящую звезду можно было считать теоретическим последователем русского эмигранта. Успехи на международной арене дали Ботвиннику основания вести с Алёхиным переговоры о матче за первенство мира. Чемпион дал согласие, но помешала Вторая мировая война. Лишь 23 марта 1946 года исполком ФИДЕ официально принял решение о проведении матча. А утром 24 марта Алёхин был найден мёртвым в своём гостиничном номере. Он сидел в кресле у столика с расставленными в начальной позиции шахматами. Согласно официальной версии, причиной смерти стала асфиксия, наступившая вследствие попадания в дыхательные пути кусочка мяса.

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В 1948 году осиротевшую шахматную корону оспорили в специальном матч-турнире пять сильнейших шахматистов мира. В Голландии Ботвинник вёл себя независимо и жил в отеле отдельно от остальной делегации. Один из главных претендентов считал, что Федерация шахмат СССР настроена против него. Тем не менее он уверенно выиграл почти все партии и, опередив на три очка занявшего второе место Василия Смыслова, стал шестым в истории чемпионом. С перерывами он носил это почётное звание 13 лет. Ненадолго титул отбирали у него Смыслов и Михаил Таль.

Ботвинник оставил глубокий след в истории своего вида спорта. Его запомнили как математика, однолюба и просто приличного человека, не участвовавшего в скандалах и интригах. Он основал и бессменно руководил собственной школой для детей.

Что говорили о нём соперники

Представитель следующего поколения, Тигран Петросян, в 1958 году отмечал: «Ботвинник, который вот уже 25 лет является лидером советских шахматистов, служит хорошим примером для всех. Для шахматистов старшего поколения он — образец спортивного долголетия. Молодые шахматисты могут поучиться у него самокритичности, умению совершенствоваться, не довольствуясь достигнутым. А в целом Ботвинник показал, что трудолюбие, упорство в достижении поставленной цели, воля к победе ведут к вершинам достижений».

Сразившийся с Ботвинником за шахматную корону в 1951 году Давид Бронштейн, в свою очередь, говорил: «Он играл, как бульдозер: шёл по центру, и соперники не выдерживали этой его силы умственного напряжения, его энергии. Не выдерживали точности его игры — он будто не фигуры двигал, а вколачивал гвозди в доску!»

В 1963 году уже совсем немолодой Ботвинник проиграл чемпионский матч Петросяну. После этой неудачи он решил больше не участвовать в борьбе за мировое первенство. К тому же ФИДЕ запретила реванши. Тем не менее до 1970 года Ботвинник продолжал активно участвовать в шахматной жизни. Он побеждал и становился призёром престижных турниров, принял участие в создании компьютерных алгоритмов шахматной игры. А через его школу прошли в том числе Анатолий Карпов и Гарри Каспаров. За полвека Ботвинник сыграл в различных соревнованиях 1202 партии, в которых одержал 610 побед и сделал 453 ничьих, выиграв 33 турнира из 59.

До последних дней Ботвинник работал в клубе на Гоголевском бульваре, который теперь носит его имя. 5 мая 1995 года великий спортсмен скончался в своей московской квартире на Фрунзенской набережной от рака поджелудочной железы.