Наперекор врагу: 78 лет назад состоялся первый футбольный матч в блокадном Ленинграде

6 мая 1942 года состоялся первый футбольный матч в блокадном Ленинграде. Местное «Динамо» на своём стадионе встретилось с командой моряков Краснознамённого Балтийского флота и одержало победу со счётом 7:3. Игра была организована наспех, и о ней сохранилось мало сведений. RT рассказывает об историческом матче.

Одним из символов стойкости Ленинграда, пережившего в Великую Отечественную войну длительную блокаду, стали футбольные матчи, которые продолжали проводить в осаждённом врагами городе. С весны 1942 года на стадионах «Динамо» и имени Ленина (ныне «Петровский») состоялись товарищеские встречи, призванные поднять боевой дух жителей и защищавших их солдат.

Самой известной стала игра 31 мая 1942-го. Ей были посвящены газетные репортажи, а на стене стадиона «Динамо» по сей день висит памятная доска с датой матча и фамилиями его участников. Он произвёл большое впечатление на ленинградцев, так как прежде невозможно было представить, что в сражающемся за жизнь городе ещё может существовать футбол.

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Но той встрече между ленинградским «Динамо» и командой «Н-ского завода» (Ленинградского металлического завода, из работников которого был образован нынешний «Зенит») предшествовала ещё одна, о которой стало широко известно только после публикаций в советских изданиях в 1960-х годах. По их данным, первый в блокадном Ленинграде матч состоялся ещё 6 мая и именно с него нужно вести отчёт серии игр, которые наглядно демонстрировали, что город не сломлен.

К сожалению, сведений об историческом матче сохранилось слишком мало, и к тому же документальных подтверждений они не имеют. Порой футбольные историки вообще сомневаются в том, что матч состоялся, ссылаясь не только на отсутствие достоверной информации о нём, но и на тот факт, что 6 мая в Ленинграде всё ещё стояла зимняя погода, при которой играть было крайне проблематично. Но всё-таки имеются свидетельства и очевидцев, и самих игроков, которые говорят, что футбольная жизнь в городе возродилась именно 6 мая.

Организатором первого блокадного матча принято считать капитана НКВД Виктора Бычкова, который задолго до войны сам играл в футбол и бережно хранил дома старую форму с бутсами. В своём дневнике Бычков писал, что ранним утром 6 мая его вызвал к себе начальник управления НКВД по Ленинграду и Ленинградской области Пётр Кубаткин. Генерал приказал в тот же день провести футбольный матч как ответ на немецкую пропаганду, которая утверждала, что город якобы уже мёртв и его можно окончательно завоевать.

Приказ нужно было выполнять, и Бычков сумел быстро собрать старых знакомых из ленинградского «Динамо»: одни работали в милиции, другие проходили службу на фронте, их пришлось срочно вызывать. На матч прибыли многие известные до войны футболисты. Среди них были вратарь Виктор Набутов, ставший впоследствии комментатором, будущий главный тренер «Зенита» Аркадий Алов, члены списка «55 лучших» 1938 года Константин Сазонов, Борис Орешкин и Александр Фёдоров. Иногда ошибочно среди участников указывается Пётр Сычёв, хотя он погиб ещё в 1941 году при артобстреле. Судить матч был приглашён известный арбитр Николай Усов.

В первых репортажах о матче 6 мая, вышедших уже в 1960-х годах, не указывались имена соперников динамовцев, лишь упоминалось, что ими были служащие ленинградского гарнизона. Спустя несколько лет спортивный журналист Александр Кикнадзе на страницах «Советского спорта» и в своей книге «Тот длинный тайм» рассказал подробности встречи. Динамовцам противостояла команда Краснознамённого Балтийского флота под командованием майора Андрея Лобанова. В неё входил в том числе Антонин Сочнев, в то время старший матрос на линкоре «Марат», а в будущем — известный нападающий московского «Торпедо».

О том, как протекал сам матч, до наших дней дошли отрывочные и порой противоречивые сведения. Известно, что закончился он со счётом 7:3 в пользу «Динамо», а первый мяч забил игрок флотской команды по фамилии Кодуа, служивший корабельным поваром. Футболисты провели на поле два тайма то ли по 45 минут, то ли по 30. Высказывались предположения и о том, что игроки обошлись без перерыва, так как пауза могла только навредить ходу встречи.

Наконец, нет единого мнения и о зрителях. Самые ранние источники сообщали о двух тысячах болельщиков, которых специально привезли на стадион «Динамо». Сами футболисты вспоминали, что аудитория не была столь многочисленной. Дочь динамовца Александра Фёдорова Лариса рассказывала, что отец видел на трибунах лишь несколько девушек-зенитчиц, которые, как и в мирное время, обзывали игроков «мазилами» после промахов.

31 мая «Динамо» встречалось уже с командой ЛМЗ, и этот матч широко освещался прессой, а сообщения о нём транслировались по радио как на русском языке, так и на немецком. Именно его обычно вспоминают, когда заходит речь о футболе блокадного Ленинграда. Игра 6 мая оставила очень мало сведений о себе, но всё-таки имеет право на то, чтобы называться первой.