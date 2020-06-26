Чупков приступил к тренировкам в открытом бассейне в Москве
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
«Мы уже тренируемся с этой недели в Москве в открытом бассейне. Погода отличная, свежий воздух. Так что у нас всё хорошо», — цитирует РИА Новости личного тренера спортсмена Алексея Немтырёва.
Первый сбор после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, пловец провёл на базе «Озеро Круглое». Немтырёв был вынужден покинуть базу после нарушения санитарного режима.
Ранее Чупков заявил, что на защиту его тренера никто не встал.