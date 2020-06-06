Чупков: на защиту моего тренера никто не встал

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Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков прокомментировал то, что его личный наставник Александр Немтырёв вынужден был покинуть базу «Озеро Круглое» из-за нарушения режима самоизоляции.

«Ситуация вышла некрасивая, это огромная потеря для меня. Всё-таки с тренером мы работаем один на один, а сейчас после двухмесячного перерыва начинается всё заново — вся техника, вся работа. Жду, когда в Москве откроется бассейн. Если это случится, то я уеду с базы, чтобы спокойно продолжить свою подготовку», — отметил Чупков.

Пловец также раскритиковал федерацию за отсутствие помощи в данном вопросе.

«Этим вопросом в федерации, кажется, никто не занимался. На защиту его никто не встал. Может, потому, что никому об этом не доложили. Тренера просто попросили покинуть базу», — сказал Чупков ТАСС.

Ранее сообщалось, что тренера Чупкова отчислили со сбора на базе «Озеро Круглое» за нарушение карантина.

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