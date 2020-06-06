Тренера Чупкова отчислили со сбора на базе «Озеро Круглое» за нарушение карантина

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Александра Немтырёва, личного тренера призёра Олимпийских игр Антона Чупкова, отчислили со сбора национальной команды на федеральной базе «Озеро Круглое» в Московской области за нарушение режима самоизоляции.
Тренера Чупкова отчислили со сбора на базе «Озеро Круглое» за нарушение карантина
  • Reuters

«Не перестаю удивляться, хоть в моем возрасте, казалось бы, это кажется странным. Вчера меня списали со сбора на «Круглом» за нарушение режима самоизоляции. Спустился не по той лестнице, вышел не в ту дверь, прошёлся не по той улице, которая, как оказалось, была якобы «грязной». Последовало мгновенное наказание — списание со сбора. Согласен, обстановка со сборами неординарная, сложная, требующая дисциплины, но наказание, на мой взгляд, не соответствует даже не нарушению, а ошибке с моей стороны. Я в своей жизни привык ко всему, но при чём здесь спортсмен? Чемпион и рекордсмен мира, гордость России Антон Чупков остался на сборе без тренера. И ещё меня удивляет, что наше руководство даже словечка не замолвило в мою поддержку», — написал тренер в Facebook.

Ранее тренер Чупкова назвал самую большую проблему для спортсменов из-за карантина.

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