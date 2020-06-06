Тренера Чупкова отчислили со сбора на базе «Озеро Круглое» за нарушение карантина

Александра Немтырёва, личного тренера призёра Олимпийских игр Антона Чупкова, отчислили со сбора национальной команды на федеральной базе «Озеро Круглое» в Московской области за нарушение режима самоизоляции.

«Не перестаю удивляться, хоть в моем возрасте, казалось бы, это кажется странным. Вчера меня списали со сбора на «Круглом» за нарушение режима самоизоляции. Спустился не по той лестнице, вышел не в ту дверь, прошёлся не по той улице, которая, как оказалось, была якобы «грязной». Последовало мгновенное наказание — списание со сбора. Согласен, обстановка со сборами неординарная, сложная, требующая дисциплины, но наказание, на мой взгляд, не соответствует даже не нарушению, а ошибке с моей стороны. Я в своей жизни привык ко всему, но при чём здесь спортсмен? Чемпион и рекордсмен мира, гордость России Антон Чупков остался на сборе без тренера. И ещё меня удивляет, что наше руководство даже словечка не замолвило в мою поддержку», — написал тренер в Facebook.

Ранее тренер Чупкова назвал самую большую проблему для спортсменов из-за карантина.