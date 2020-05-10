Тренер Чупкова назвал самую большую проблему для спортсменов из-за карантина

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Александр Немтырёв, тренер двукратного чемпиона мира по плаванию Антона Чупкова, рассказал, как его подопечный поддерживает форму во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Тренер Чупкова назвал самую большую проблему для спортсменов из-за карантина
  • Reuters

«Я расписываю Антону ежедневную программу, он каждый день отчитывается, так что всё в порядке. То есть идёт почти полноценная работа. Тренируемся только один раз в день, но этого пока достаточно, потому что мы не знаем, когда у нас может случиться следующий старт», — рассказал Немтырёв RT.

Он отметил, что главной проблемой такого большого перерыва в соревновательной деятельности являются не тренировки, а психология.

«Когда делаешь такой большой перерыв, бывает очень сложно заставить себя снова что-либо делать. Вроде как надо начинать работать, а неохота заставлять себя вставать, что-то выдумывать и так далее. Но, думаю, Антон всё это переживёт и со всем справится. Не станет, как говорится, ломать подкидную доску и уходить из большого спорта. Он мотивирован достаточно серьёзно», — сказал специалист, добавив, что получал предложение отправиться со своим подопечным в Белоруссию для тренировок, однако из-за карантинных ограничений это невозможно было сделать.

Ранее он рассказал, что Чупков очень эмоционально отреагировал на перенос ОИ.

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