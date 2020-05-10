Тренер рассказал, что Чупков очень эмоционально отреагировал на перенос ОИ

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Александр Немтырёв, тренер двукратного чемпиона мира по плаванию Антона Чупкова, рассказал, как спортсмен отреагировал на перенос летних Олимпийских игр в Токио с 2020 года на 2021-й.
Тренер рассказал, что Чупков очень эмоционально отреагировал на перенос ОИ
  • Антон Чупков
  • Reuters

«Я к этому был готов, честно говоря, чего нельзя сказать об Антоне. Когда объявили, что Игр в этом году не будет, у него чуть ли не слёзы на глаза навернулись. Пришлось даже успокаивать, объяснять, что жизнь на этом не заканчивается, что ничего не поделаешь, раз уж от нас ничего не зависит. Но первый период оказался непростым для нас обоих. Конечно, я тоже расстроился, очень сильно расстроился», — рассказал Немтырёв RT.

Ранее сообщалось, что ЧЕ по водным видам спорта перенесён на 2021 год.

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