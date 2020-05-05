ЧЕ по водным видам спорта перенесён на 2021 год

Европейская лига плавания (LEN) объявила о переносе чемпионата Европы по водным видам спорта с 2020 на 2021 год.

Об этом сообщается на официальном сайте LEN.

Изначально соревнования должны были пройти в Будапеште с 11 по 24 мая, но предварительно были перенесены на август. Теперь ЧЕ пройдёт с 10 по 23 мая 2021 года.

Также LEN объявила о досрочном завершении международных клубных турниров по водному поло, включая мужские Лигу чемпионов, Еврокубок и женскую Евролигу.

Ранее сообщалось, что ЧМ по водным видам спорта в Японии перенесён с 2021 на 2022 год из-за коронавируса.