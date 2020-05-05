ЧЕ по водным видам спорта перенесён на 2021 год
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте LEN.
Изначально соревнования должны были пройти в Будапеште с 11 по 24 мая, но предварительно были перенесены на август. Теперь ЧЕ пройдёт с 10 по 23 мая 2021 года.
Также LEN объявила о досрочном завершении международных клубных турниров по водному поло, включая мужские Лигу чемпионов, Еврокубок и женскую Евролигу.
Ранее сообщалось, что ЧМ по водным видам спорта в Японии перенесён с 2021 на 2022 год из-за коронавируса.