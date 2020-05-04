ЧМ по водным видам спорта в Японии перенесён с 2021 на 2022 год из-за коронавируса

Чемпионат мира по водным видам спорта в японской Фукуоке перенесён с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA), соревнования перенесены с лета 2021 года на период с 13 по 29 мая 2022 года.

«После консультаций со всеми заинтересованными сторонами и получения от них обратной связи мы не сомневаемся, что принятое решение обеспечит наилучшие условия для всех участников чемпионата», — заявил президент FINA Хулио Мальоне.

Ранее министр спорта Италии заявил, что футбольные клубы не смогут возобновить тренировки до 18 мая в связи с режимом карантина.