ЧМ по водным видам спорта в Японии перенесён с 2021 на 2022 год из-за коронавируса

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Чемпионат мира по водным видам спорта в японской Фукуоке перенесён с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса.
ЧМ по водным видам спорта в Японии перенесён с 2021 на 2022 год из-за коронавируса
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA), соревнования перенесены с лета 2021 года на период с 13 по 29 мая 2022 года.

«После консультаций со всеми заинтересованными сторонами и получения от них обратной связи мы не сомневаемся, что принятое решение обеспечит наилучшие условия для всех участников чемпионата», — заявил президент FINA Хулио Мальоне.

Ранее министр спорта Италии заявил, что футбольные клубы не смогут возобновить тренировки до 18 мая в связи с режимом карантина.

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