Пловчиха Ефимова опровергла слухи о своей беременности

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова объяснила, почему перестала выкладывать фотографии своих тренировок в социальные сети.

«Хочу сказать, что если я не выкладываю фото своего тренировочного процесса, то это не значит, что я не тренируюсь, бросила спорт или беременна. Это моя личная страница, я могу делать что хочу! А на тренировках я тренируюсь, фотографируюсь очень редко, только если красивый рассвет или что-то очень смешное! Тренер вообще не любит это дело. Так что успокойтесь: скоро все увидимся на соревнованиях», — написала в Instagram Ефимова.

28-летняя Юлия Ефимова входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству медалей на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 наград разного достоинства.

Ранее Губерниев отреагировал на фото Ефимовой на фоне заката.