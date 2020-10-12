Ефимова и Морозов не выступят на чемпионате России по плаванию

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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова и бронзовый призер Игр 2012 года Владимир Морозов пропустят чемпионат России 2020 года в Казани.
Ефимова и Морозов не выступят на чемпионате России по плаванию
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом рассказал главный тренер сборной России Сергей Чепик, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что пропуск спортсменами национального первенства связан со сложностями в перелётах в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Ефимова и Морозов последние годы живут и тренируются в США.

Чемпионат России пройдёт в Казани с 25 по 30 октября.

Ранее сообщалось, что Ефимова опровергла слухи о своей беременности.

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