Ефимова и Морозов не выступят на чемпионате России по плаванию
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- РИА Новости
Об этом рассказал главный тренер сборной России Сергей Чепик, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что пропуск спортсменами национального первенства связан со сложностями в перелётах в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Ефимова и Морозов последние годы живут и тренируются в США.
Чемпионат России пройдёт в Казани с 25 по 30 октября.
Ранее сообщалось, что Ефимова опровергла слухи о своей беременности.