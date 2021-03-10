Ефимова выразила готовность вакцинироваться перед ОИ в Токио
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«Я спокойно к этому отношусь. Если надо будет, сделаю. Правда, я всё ещё не знаю, как они будут проводить Игры. Вы представляете: вот так вот готовишься, готовишься, а перед соревнованиями тебе делают прививку — и ты заболеваешь. Или в Токио у тебя оказывается положительный тест. Будет очень обидно», — цитирует Ефимову Sport24.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Ранее Журова выразила мнение, что отсутствие болельщиков на ОИ не сильно отразится на российских спортсменах.