Ефимова выразила готовность вакцинироваться перед ОИ в Токио

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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что готова сделать прививку от коронавируса, если этого потребуют организаторы Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Ефимова выразила готовность вакцинироваться перед ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я спокойно к этому отношусь. Если надо будет, сделаю. Правда, я всё ещё не знаю, как они будут проводить Игры. Вы представляете: вот так вот готовишься, готовишься, а перед соревнованиями тебе делают прививку — и ты заболеваешь. Или в Токио у тебя оказывается положительный тест. Будет очень обидно», — цитирует Ефимову Sport24.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее Журова выразила мнение, что отсутствие болельщиков на ОИ не сильно отразится на российских спортсменах.

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