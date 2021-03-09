Журова считает, что отсутствие болельщиков на ОИ не сильно отразится на российских спортсменах

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о решении властей Японии о проведении летней Олимпиады в Токио без иностранных болельщиков из-за распространения коронавируса.
Журова считает, что отсутствие болельщиков на ОИ не сильно отразится на российских спортсменах
  • РИА Новости

«Если стоит вопрос — не проводить вообще или без зрителей, — то понятно, что лучше без зрителей, но проводить. Из худших зол давайте выбирать лучшее. Японцы из соображений безопасности не хотят видеть такого количества людей. И для них есть большой риск распространения COVID-19. Конечно, нужно проводить. Нельзя ещё куда-то переносить Олимпиаду или совмещать с зимней. Это будет неприемлемо. Давно уже напрашивалось это решение, рисковать жизнью своих граждан ради Олимпиады неправильно», — приводит слова Журовой Sport24.

Она отметила, что такое решение не сильно повлияет на российских спортсменов.

«Вот на американцев — да, для них это очень важно, у них целая культура боления. В США есть специальная программа для болельщиков, когда им оплачивают въезд на Олимпийские игры. А у нас, думаю, не каждый захочет воспользоваться такой возможностью», — добавила Журова.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021-й, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее появилась информация, что ОИ-2020 в Токио состоятся без иностранных болельщиков.

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