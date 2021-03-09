Kyodo: ОИ-2020 в Токио состоится без иностранных болельщиков

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В Японии приняли решение о проведении летней Олимпиады в Токио без иностранных болельщиков из-за распространения коронавируса.
Kyodo: ОИ-2020 в Токио состоится без иностранных болельщиков
  • Reuters

Как сообщает Kyodo со ссылкой на источники, вопрос был рассмотрен на онлайн-совещании глав Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК) и администрации столицы Японии. По итогам заседания было принято решение сделать упор на эпидемиологической безопасности соревнований. Официально об этом будет объявлено в течение месяца.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021-й, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что МОК выбрал Брисбен приоритетным кандидатом на проведение Олимпиады-2032.

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