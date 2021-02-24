МОК выбрал Брисбен приоритетным кандидатом на проведение Олимпиады-2032
- Reuters
«Сегодня исполком Международного олимпийского комитета (МОК) получил отчёт комиссии по будущим организаторам Олимпийских игр. Комиссия рекомендовала начать предметный диалог с оргкомитетом «Брисбен-2032» и Национальным олимпийским комитетом Австралии (НОКА) о возможном проведении XXXV Олимпийских игр. Исполком после оживлённой дискуссии единогласно одобрил рекомендацию», — заявил президент МОК Томас Бах.
По словам президента МОК, приверженность Австралии и Океании олимпийским видам спорта заметно возросла после Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.
«Вот почему мы видим такую сильную общественную поддержку. Мы решили воспользоваться этой возможностью и продолжить разговор о возвращении 32 года спустя. Мы также признаём силу спортсменов Австралии и Океании на Олимпийских играх в последние десятилетия», — приводит слова Баха официальный сайт МОК.
Хозяин Олимпиады-2032 будет назван на сессии МОК.
Ранее сообщалось, что главы G7 поддержали проведение Олимпиады в Токио.