МОК выбрал Брисбен приоритетным кандидатом на проведение Олимпиады-2032

Короткая ссылка
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выбрал австралийский Брисбен приоритетным кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.
МОК выбрал Брисбен приоритетным кандидатом на проведение Олимпиады-2032
  • Reuters

«Сегодня исполком Международного олимпийского комитета (МОК) получил отчёт комиссии по будущим организаторам Олимпийских игр. Комиссия рекомендовала начать предметный диалог с оргкомитетом «Брисбен-2032» и Национальным олимпийским комитетом Австралии (НОКА) о возможном проведении XXXV Олимпийских игр. Исполком после оживлённой дискуссии единогласно одобрил рекомендацию», — заявил президент МОК Томас Бах.

По словам президента МОК, приверженность Австралии и Океании олимпийским видам спорта заметно возросла после Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

«Вот почему мы видим такую сильную общественную поддержку. Мы решили воспользоваться этой возможностью и продолжить разговор о возвращении 32 года спустя. Мы также признаём силу спортсменов Австралии и Океании на Олимпийских играх в последние десятилетия», — приводит слова Баха официальный сайт МОК.

Хозяин Олимпиады-2032 будет назван на сессии МОК.

Ранее сообщалось, что главы G7 поддержали проведение Олимпиады в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить