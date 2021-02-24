МОК выбрал Брисбен приоритетным кандидатом на проведение Олимпиады-2032

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выбрал австралийский Брисбен приоритетным кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.

«Сегодня исполком Международного олимпийского комитета (МОК) получил отчёт комиссии по будущим организаторам Олимпийских игр. Комиссия рекомендовала начать предметный диалог с оргкомитетом «Брисбен-2032» и Национальным олимпийским комитетом Австралии (НОКА) о возможном проведении XXXV Олимпийских игр. Исполком после оживлённой дискуссии единогласно одобрил рекомендацию», — заявил президент МОК Томас Бах.

По словам президента МОК, приверженность Австралии и Океании олимпийским видам спорта заметно возросла после Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

«Вот почему мы видим такую сильную общественную поддержку. Мы решили воспользоваться этой возможностью и продолжить разговор о возвращении 32 года спустя. Мы также признаём силу спортсменов Австралии и Океании на Олимпийских играх в последние десятилетия», — приводит слова Баха официальный сайт МОК.

Хозяин Олимпиады-2032 будет назван на сессии МОК.

Ранее сообщалось, что главы G7 поддержали проведение Олимпиады в Токио.