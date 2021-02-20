Главы G7 поддержали проведение Олимпиады в Токио

Главы стран «Большой семёрки» (G7) поддержали проведение летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Во время онлайн-конференции премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио полон решимости провести Олимпийские игры — 2020.

«Япония продолжит подготовку в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) к безопасной и надёжной организации Игр. Все лидеры G7 поддержали намерение Японии, что было отражено в совместном коммюнике», — говорится в заявлении на официальном сайте Министерства иностранных дел Японии.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что сборная России по водному поло вышла в полуфинал отборочного турнира Олимпиады.