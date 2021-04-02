«Правительство Японии не приняло необходимых мер»: FINA отменила Кубок мира по прыжкам в воду перед Играми в Токио

Международная федерация плавания (FINA) приняла решение отменить Кубок мира по прыжкам в воду в Японии, который должен был стать квалификационным соревнованием для Олимпиады в Токио. Соответствующее письмо было отправлено во все национальные федерации стран-участниц. Представители FINA остались недовольны предлагаемыми мерами по предотвращению угрозы инфицирования COVID-19 в будущей столице Игр, а также скоростью выдачи виз в дипмиссиях страны по всему миру.

Японское информационное агентство Kyodo в пятницу, 2 апреля, опубликовало информацию о том, что Кубок мира по прыжкам в воду, который является квалификационным соревнованием для Олимпийских игр в Токио, может быть отменён из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса.

Издание отмечает, что Международная федерация плавания (FINA) и оргкомитет Олимпиады задумались о столь радикальных мерах после того, как некоторые национальные команды выразили нежелание принимать участие в турнире, который должен был пройти с 18 по 23 апреля в Токио.

Подобная трактовка выглядит не слишком удачной попыткой японской стороны «сохранить лицо»: на самом деле финальное решение об отмене мероприятия было принято FINA вечером 1 апреля, о чём в экстренном порядке уведомили национальные федерации стран-участниц.

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Причин, которые повлекли за собой отмену мероприятия по виду спорта, в котором разыгрывается восемь комплектов олимпийских наград, сразу несколько.

Эксперты FINA крайне негативно оценили план принимающей стороны по предотвращению угрозы заражения участников мероприятия COVID-19. К этому добавились сообщения из национальных федераций, что японские дипмиссии в их странах не готовы обеспечить нормальную процедуру выдачи виз.

Как следует из пресс-релиза, японская сторона запросила дополнительное финансирование со стороны FINA на реализацию дополнительных контрмер по коронавирусу, включая обязательный трёхдневный карантин для всех участников, включая судейский корпус и прочих представителей международной федерации. По мнению FINA, это влечёт за собой определённые финансовые расходы и организационные сложности, поскольку предолимпийский Кубок мира считается тестовым турниром и предполагает участие довольно большого количества специалистов и наблюдателей.

К тому же сейчас ситуация наложилась на четырёхдневные пасхальные каникулы, которые начинаются во многих странах с пятницы, и экстренно спасать японский проект никто, судя по всему, не намерен. Отсюда, вероятно, жёсткость озвученных в пресс-релизе формулировок.

«FINA считает, что правительство Японии не приняло всех необходимых мер для обеспечения успешной и справедливой организации этого соревнования», — сообщается в письме.

Напомним, что Кубок мира уже переносили из-за пандемии коронавируса: первоначально его планировалось провести в Токио c 21 по 26 апреля 2020 года.

Теперь FINA предстоит решить, где и когда может быть проведён альтернативный турнир, который мог бы позволить прыгунам в воду пройти олимпийскую квалификацию. Парадокс, но, пожалуй, единственная страна в мире, которая способна организовать подобное мероприятие в сжатые сроки, обеспечив всем его участникам проезд к месту проведения соревнований и гарантии безопасности, — это Россия.

Стоит вспомнить, что в сентябре российская федерация прыжков в воду сумела провести в Ялте этап Кубка мира по хайдайвингу, пригласив туда всех звёзд первой величины и обеспечив каждому из иностранных спортсменов индивидуальный коридор для прохождения всех визовых пограничных формальностей при поддержке правительства страны. Правда, сейчас подобный проект сильно осложняется тем, что президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко отстранён от дел и находится под следствием.

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева, которая сейчас находится в подмосковной Рузе, где планировалось провести заключительный сбор перед вылетом команды в Японию, выразила большую обеспокоенность в связи с последними новостями.

«Конечно, это очень неприятно. Мы готовились, намеревались выступить в Японии максимально сильно. В этом сезоне всё складывается так, что у наших спортсменов вообще нет международных стартов, за исключением майского чемпионата Европы, который должен состояться в Будапеште. И мы, естественно, очень надеемся на то, что сумеем выступить хотя бы там. Но Кубок мира — это совершенно особенная история, возможность увидеть олимпийский бассейн, опробовать снаряды. Понятно, что в сознании очень многих людей отмена столь важных соревнований — тревожный звоночек. Очень хотелось бы надеяться, что наш главный старт в Токио всё-таки в этом году состоится», — заявила Моисеева RT.