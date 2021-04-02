СМИ: Кубок мира по прыжкам в воду в Токио отменят из-за коронавируса

Международная федерация плавания (FINA) отменит Кубок мира по прыжкам в воду.

Как сообщает японское новостное агентство Kyodo, FINA и оргкомитет Олимпийских игр обсуждают возможность отмены Кубка мира, после того как некоторые команды выразили нежелание участвовать в соревнованиях из-за угрозы инфицирования коронавирусом.

Кубок мира по прыжкам в воду должен состояться в период с 18 по 23 апреля в Токио.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу узнала соперниц на Олимпиаде в Токио.