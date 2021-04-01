Женская сборная России по гандболу узнала соперниц на Олимпиаде в Токио
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Женская сборная России попала в группу B, где встретится с национальными командами Бразилии, Венгрии, Испании, Франции и Швеции.
В группу A попали сборные Анголы, Республики Корея, Нидерландов, Норвегии, Черногории и Японии.
Напомним, что на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали.
Мужская сборная России на Олимпиаду не отобралась.
Олимпиада в Токио пройдёт в июле — августе 2021 года.
Ранее стали известны все участники футбольного турнира в рамках Олимпийских игр в Токио.