Женская сборная России по гандболу узнала соперниц на Олимпиаде в Токио

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Состоялась жеребьёвка гандбольных турниров, которые пройдут на летних Олимпийских играх в Токио.
Женская сборная России по гандболу узнала соперниц на Олимпиаде в Токио
  • Pixabay

Женская сборная России попала в группу B, где встретится с национальными командами Бразилии, Венгрии, Испании, Франции и Швеции.

В группу A попали сборные Анголы, Республики Корея, Нидерландов, Норвегии, Черногории и Японии.

Напомним, что на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали.

Мужская сборная России на Олимпиаду не отобралась.

Олимпиада в Токио пройдёт в июле — августе 2021 года.

Ранее стали известны все участники футбольного турнира в рамках Олимпийских игр в Токио.

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